Aplikacja Threads idzie jak burza. 10 mln kont w parę godzin

Internauci masowo zapisują się do Threads – „zabójcy Twittera”, opracowanego przez firmę Meta. Debiut nowej platformy społecznościowej dopiero się odbył, a liczba zarejestrowanych użytkowników już idzie w miliony.

Threads od Meta – nowy serwis społecznościowy zawalczy z Twitterem

Wielki start Threads rozpoczął się w czwartek w nocy polskiego czasu. Sytuację na bieżąco monitoruje sam Mark Zuckerberg, który ciągle wrzuca wiadomości o postępach w rejestracjach. Robi to oczywiście wpisami na Threads.

Jak raportował, 2 miliony osób zarejestrowały się w nowej aplikacji w zaledwie dwie godziny po debiucie. Potem było to już 5 milionów kont w siedem godzin od startu. Około 8 rano naszego czasu Zuckerberg z dumą ogłosił, że Threads mają już 10 milionów użytkowników, co udało się osiągnąć w ok. 7 godzin.

Threads wystartowało jednocześnie w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, a głównym źródłami dystrybucji są sklepy Apple App Store i Google Play Store. Jak dodają media, sklep Apple pozwalał użytkownikom na „zamówienie” aplikacji jeszcze przed premierą, dzięki czemu zostali oni natychmiast poinformowani o jej dostępności.

Serwis wydaje się dość głęboko powiązany z Instagramem, bo popularna platforma Meta promuje obecnie swoją „siostrę” banerami i powiadomieniami. Co więcej, na profilach na Instagramie pojawiły się też nazwy użytkowników z Threads.

Komentatorzy przypominają, że przy starcie nowej aplikacji użytkowników zdobywać można dość łatwo. Dużo trudniejszym zadaniem jest skłonienie ich, by zostali w danym serwisie na dłużej, zamiast wrócić do Twittera po paru dniach. Jednocześnie Zuckerberg nie mógł mieć jednak lepszej sytuacji do startu Threads. Twitter wprowadził bowiem niedawno drastyczne zmiany, które wywołały wielki bunt wśród użytkowników.

Kiedy Threads w Polsce? Musimy jeszcze poczekać

Choć w Threads mogą się już bawić Amerykanie i Brytyjczycy, to niestety aplikacja nie jest obecnie dostępna w Europie. Rzecznik Meta zapowiedział ten fakt regulatorowi w Irlandii jeszcze przed wielką premierą serwisu społecznościowego.

Jak zaznaczyła firma, Wielka Brytania „nie podlega w pełni przepisom RODO i zapisom dot. prywatności funkcjonującym na terytorium Unii Europejskiej”. Właśnie dlatego mieszkańcy Wysp Brytyjskich mogą cieszyć się aplikacją już teraz.

Anonimowe źródła serwisu Engadget dodają, że Meta może opóźniać start Threads w UE ze względu na nowe przepisy. W przyszłym roku w życie wejdzie bowiem prawo Digital Markets Act (DMA). Firma Zuckerberga podobno chce zaś być absolutnie pewna, że nowa aplikacja spełnia wszystkie wymogi aktu o rynkach cyfrowych.

Czytaj też:

Włamał się na konta Muska i Obamy. Młody haker usłyszał wyrokCzytaj też:

ChatGPT został księdzem. AI zaślubiło parę z Kolorado