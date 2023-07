Aplikacja Threads ma pułapkę. Chodzi o konto na Instagramie

Meta właśnie wystartowała z nową aplikacją Threads, która jest bardzo podobna do Twittera. Miliony osób założyły już konta w najświeższym serwisie społecznościowym. Jak się okazuje, Mark Zuckerberg niejako… wziął ich na zakładników.

Usuwasz konto w aplikacji Threads? Skasujesz też konto na Instagramie

Podczas radosnej zabawy w pierwszych godzinach działania nowego serwisu świeżo upieczeni użytkownicy zaczęli zwracać uwagę na jeden szczegół. Co jeśli zechcą usunąć konto, które założyli w nowym projekcie firmy Meta? Jak się okazuje, wcale nie jest to łatwe.

Mało kto przeczytał dodatkową politykę prywatności firmy. A właśnie tam zawarty jest bardzo zastanawiający zapis. „Możesz dezaktywować swój profil Threads w każdym momencie. Jeśli chcesz usunąć profil, jest to możliwe wyłącznie przez usunięcie konta na Instagramie”.

Jak się wydaje, Meta wykorzystała tu sprytny trik.Threads i Instagram są bardzo mocno powiązane – nie można zapisać się w nowej platformie spółki bez posiadania konta na Insta. Nasze dane ze starszej aplikacji wędrują też do nowej. Dzięki temu założenie konta jest błyskawiczne.

Jak się okazuje, oba profile są jednak połączone jak bliźnięta syjamskie. O ile sporo osób może chcieć pozbyć się swojego konta Threads, to mało kto zdecyduje się na skasowanie profilu na Instagramie. Być może nowy serwis będzie miał dzięki temu większą liczbę użytkowników „na papierze” w porównaniu do grupy internautów faktycznie korzystających z serwisu.

Wspomniana wyżej dezaktywacja także jest reklamowana jako rozwiązanie okresowe, a nie permanentne – nasza zawartość i profil są schowane przed innymi, ale tylko do momentu kolejnego zalogowania na konto Threads.

Premiera rywala Twittera Threads – 10 mln użytkowników w 7 godzin

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, wielki debiut Threads rozpoczął się w czwartek w nocy polskiego czasu. Aplikacja z miejsca zdobyła milionowe zainteresowanie.

Jak raportował sam Mark Zuckerberg, 2 miliony osób zarejestrowały się w nowej aplikacji w zaledwie dwie godziny po debiucie. Potem było to już 5 milionów kont w siedem godzin od startu. Około 8 rano naszego czasu Zuckerberg z dumą ogłosił, że Threads ma już 10 milionów użytkowników, co udało się osiągnąć w ok. 7 godzin.

Serwis Threads wystartował jednocześnie w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, lecz nie jest dostępny w Europie. Z nieoficjalnych danych wynika, że może chodzić o chęć dostosowania się do praw obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej.

