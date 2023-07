Norwegia uderza w Facebooka i Instagrama. Serwisy nielegalnie zbierały dane

Norweski Urząd Ochrony Danych – Datatilsynet – już wkrótce oficjalnie nałoży na firmę Meta nowe zakazy. Dotyczą one zaprzestania śledzenia użytkowników w sieci, by potem prezentować im reklamy w oparciu o ich zainteresowania, historię przeglądania internetu czy inne dane osobowe.

Instagram i Facebook z zakazem w Norwegii – chodzi o zbieranie danych

Zakaz wyświetlania reklam celowanych miał trafić do firmy Meta 14 lipca i wejść w życie już od 4 sierpnia – nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Politico. Na razie jest to jedynie tymczasowe rozwiązanie, zaplanowane na trzy miesiące. Jedynie tymczasowe.

Regulator nordyckiego kraju następująco uzasadnia swoją decyzję. Zdaniem urzędników praktyki reklamowe zarówno Facebooka, jak i Instagrama obejmują „przetwarzanie bardzo prywatnych i wrażliwych danych osobowych poprzez wysoce nieprzejrzyste i inwazyjne operacje monitorowania i profilowania”.

Datatilsynet w szczególności zakazuje serwisom społecznościowym tzw. reklam behawioralnych, czyli opartych o śledzenie codziennego zachowania internautów. Reklamy celowane nadal mają być dozwolone, ale Facebook czy Instagram mogą korzystać tylko z danych dobrowolnie podanych przez użytkowników w sekcji „o mnie”.

Kary dla Instagrama i Facebooka – liczy się każdy dzień naruszeń

Meta nie ma wyboru, jak tylko zastosować się do nakazu. Każda zwłoka będzie bowiem obarczona grzywną. Po 4 sierpnia każdy dzień niezastosowania się do przepisów oznaczać będzie karę rzędu 1 miliona koron norweskich, czyli ok. 89,5 tys. euro.

Strona norweska podkreśla, że zakaz zostanie zniesiony, jeśli firma znajdzie legalny sposób na obchodzenie się z danymi użytkowników, oraz zapewni użytkownikom możliwości wycofania się z procedur ich śledzenia i systemu reklam behawioralnych.

Przypomnijmy, ze cała sprawa ma związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 lipca. W orzeczeniu organizacja stwierdziła, że Meta bezprawnie gromadziła dane Europejczyków w celach reklamowych – bez ich wyraźniej zgody i w oparciu o „uzasadniony interes” firmy.

Czytaj też:

Threads ma prawie 100 mln kont. Apple melduje się u ZuckerbergaCzytaj też:

Płatny Facebook w Polsce. Ceny abonamentu mogą zwalić z nóg