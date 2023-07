Threads już traci użytkowników. Zastraszające liczby

Nowy serwis społecznościowy Threads może dość szybko stać się cmentarzyskiem. Ogromne zainteresowanie obserwowanie przy starcie nowej aplikacji Mety dość mocno się chwieje. Coraz mniej osób używa bowiem sieci na co dzień.

Threads z ogromnym spadkiem użytkowników – zainteresowanie internautów minęło?

Według oficjalnych statystyk konta w Threads w dobę po premierze platformy założyło 30 milionów osób, a po pięciu dniach było to już ok. 100 mln internautów. Oznacza to, że nowy serwis pobił wiele rekordów popularności, ustanowionych m.in. przy wprowadzaniu na rynek Instagrama czy TikToka.

Pierwsze emocje już jednak opadły, a Threads nie jest już taki nowy jak 6 lipca. Nowe dane wskazują, że w najlepszym dla serwisu dniu – 7 lutego – aplikacja Marka Zuckerberga miała ponad 49 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. A dotyczy to tylko globalnych kont na mobilnym systemie Android i do tego poza Europą (tam aplikacja nie jest na razie dostępna).

Wspomniana statystyka jest imponująca, ale stanowiła preludium do ostrego pikowania. Zainteresowanie użytkowników wyraźnie wygasło i w stanie na 14 lipca Threads miało już jedynie około 23,6 miliona aktywnych użytkowników – to spadek o około połowę.

Optymistyczne nie są też inne dane. Tuż po premierze przeciętny użytkownik z USA spędzał na platformie ok. 21 minut. W tydzień później było to już jedynie 6 minut. Co ciekawe, w dwa pierwsze dni Threads odciągnęło internautów od Twittera. Platforma Elona Muska 6 i 7 lipca liczyła spadki ruchu na poziomie 5 proc.

Threads z najlepszym startem od lat – platforma przebiła ChatGPT, TikToka i Instagrama

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, sam Mark Zuckerberg przyznał, że poziom zainteresowania Threads na poziomie 100 mln osób „przekroczył najśmielsze oczekiwania” firmy Meta. Eksperci serwisu Search Engine Journal zapewnili zaś bardzo ciekawy kontekst całej sytuacji:

ChatGPT przebił barierę 100 mln użytkowników w 2 miesiące;

TikTok zdobył 100 mln użytkowników w 9 miesięcy;

Instagram dotarł do 100 mln kont w 2,5 roku.

Ostatni serwis pojawił się tu nieprzypadkowo, bo bliskie połączenie Instagrama i Threads wydaje się kluczem do rozpędzenia kuli śniegowej Threads. Chodzi o łatwość założenia profilu. Wystarczy parę kliknięć i potencjalnie nawet 1,6 mld użytkowników Instagrama spoza Europy potencjalnie może cieszyć się kontem na nowym serwisie.

