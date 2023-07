Nowa funkcja w WhatsApp. Tak appka ułatwia życie użytkownikom

WhatsApp niedawno dodał ciekawą funkcję do swojej aplikacji. Nowość pozwala użytkownikom na dużo łatwiejsze rozpoczynanie czatów i utrzymanie listy kontaktów we względnym porządku. O co chodzi?

Nowa funkcja WhatsApp – zaczynanie czatu przez numer zwiększy prywatność

Nowość opisuje serwis Wabetainfo. Chodzi o niedostępną wcześniej funkcję rozpoczynania nowych czatów z osobami jedynie przez wyszukanie ich numeru telefonu. Nie musimy przy tym dodawać tego numeru do naszej książki adresowej.

Funkcja jest dość przydatna dla jednorazowych kontaktów z osobami, z którymi nie planujemy utrzymywać dalej kontaktu na WhatsApp. Może chodzić m.in. o sprzedaż lub kupno przedmiotu od osób prywatnych, jednorazowe wykonanie usługi oraz wiele innych sytuacji z życia wziętych.

Jednocześnie możliwość ta ma nieco poprawić prywatność użytkowników. Gdy zapiszemy numer danej osoby w naszej książce adresowej, obu stronom wyświetli się profil i awatar danej osoby. Często to nasze zdjęcie i nie każdy chciałby, by zupełnie obce osoby poznały te dane.

WhatsApp – jak zacząć czas bez zapisania numeru telefonu?

Co zrobić, by rozpocząć taką konwersację? Wystarczy wyszukać numer telefonu z ogłoszenia. Jeśli dana osoba korzysta z WhatsAppa, możemy rozpocząć z nią komunikację na chacie. Nowe ułatwienie ma już działać zarówno na Apple iOS, jak i w mobilnym systemie Android.

Rozpoczynanie czatów bez zapisania numeru ma być dostępne w zwykłych wersjach komunikatora WhatsApp, bo wyszło już z fazy beta. Jednocześnie firma ma udostępniać funkcję falami, więc nie wszyscy użytkownicy otrzymają do niej dostęp w identycznym czasie. Warto też pamiętać, że wpierw musimy zaktualizować komunikator firmy Meta do najnowszej wersji.

