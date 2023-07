Zmiana logo Twittera na X. Internauta nabrał miliony

Elon Musk już od weekendu odgrażał się, że zmieni logo Twittera – popularnego niebieskiego ptaka – na graficzny znak X. Ma to oczywiście odzwierciedlać nowy kierunek serwisu społecznościowego. Co ciekawe, najbogatszy człowiek świata miał dość brutalnie potraktować autora nowego logo… ale czy na pewno?

Logo Twittera zmienia się w X – to droga do mega aplikacji X

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, w niedzielę ok. 6 rano czasu polskiego Elon Musk ogłosił ogromne zmiany na Twitterze. „Niebawem pożegnamy się z marką Twitter i stopniowo ze wszystkimi ptakami” – napisał najbogatszy człowiek świata. Zaprezentował też nowe logo – znak graficzny z neonowym X.

W poniedziałek stało się to, co obiecał miliarder. Charakterystyczny znak związany z firmą od 2010 roku przestał być wyświetlany na stronie i w aplikacji. Ptaka zastąpił charakterystyczny znak X, z różnymi grubościami obu ramion litery.

Warto przypomnieć, że dziś mamy do czynienia z całkowitą zmianą marki, ale ziarno to zostało zasiane dużo wcześniej. Twitter po przejęciu przez Elona Muska został bowiem przemianowany na „X Corp” i pod tą nazwą figuruje m.in. w oficjalnych dokumentach.

Internauta nabrał 7 mln osób – „zostałem dziś zwolniony z Twittera”

Poniedziałkową zmianę logo bezwzględnie wykorzystało m.in. znane konto satyrycznie Alex Cohen (@anothercohen). Internaucie udało się nabrać sporą grupę osób na prosty, acz genialny żart.

"Zostałem dziś zwolniony z Twittera. To ja byłem designerem odpowiedzialnym za zmianę marki na X. Wiele nauczyłem się podczas moich 2,5 tygodnia w firmie, ale jestem też podekscytowany tym, co niesie przyszłość. Jeśli szukacie młodszego designera samouka – proszę o kontakt w wiadomości prywatnej. Projektowanie grafik to moja pasja” – napisał.

twitter

Od czasu publikacji wiadomość wyświetliło już przeszło 7,1 mln osób. Część z nich zapewne dobrze widziała, że ma do czynienia z trollem. Historia jednak wyjątkowo dobrze obrazuje to, jak Musk postępował dotychczas ze swoimi pracownikami. Aż chce się w nią uwierzyć. Internauta kończy jednak wpis znanym memem, co nieco zdradza jego intencje.

