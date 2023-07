ChatGPT na telefonie. Oto jak pobrać aplikację AI

Twórcy ChatGPT ogłosili niedawno wielką premierę czatbota AI na urządzeniach mobilnych. Chodzi o sklep z aplikacjami Google na Androidzie. Posiadacze telefonów z tym systemem musieli się naczekać na debiut mobilnego czatbota, który zyskał popularność jeszcze pod koniec 2022 roku.

Premiera ChatGPT na Androidzie

Jak na razie aplikacja ma ponad 1 milion pobrań na całym świecie i została oceniona przez 11,6 tys. użytkowników. Obecna nota to 4.0/5 gwiazdek. Recenzje są w dużej mierze pozytywne, lecz raczej celebrują premierę nowej aplikacji, niż faktycznie oceniają jej działanie.

Podstawowym wymaganiem instalacji jest posiadanie telefonu z systemem Android 6.0 lub nowszym. Jeśli jeszcze go nie mamy – potrzebne będzie również założenie konta OpenAI, co jest wymagane do obsługi czatów ze sztuczną inteligencją ChatGPT-4.

Jak na razie mobilna wersja ChatGPT dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Bangladeszu i Brazylii. Spółka zapowiedziała jednak, że lista wspieranych krajów zostanie rozwinięta o kolejne „już w następnym tygodniu”.

Więcej szczęścia mają użytkownicy mobilnego systemu iOS. ChatGPT znajduje się bowiem w Apple App Store już od paru miesięcy.

Jak pobrać ChatGPT na Androida? Trzeba jeszcze poczekać

W polskiej wersji sklepu Google Play Store aplikacja ChatGPT nadal ma status "już wkrótce". Można jednak kliknąć przycisk „Zainstaluj”, choć nie dostaniemy się jeszcze do głównego ekranu aplikacji OpenAI.

Wtedy damy naszemu urządzeniu znak, że jesteśmy ją zainteresowani. Appka sama pobierze się na nasz telefon czy tablet po udostępnieniu jej przez twórców. Sprzęt sam poinformuje nas też o nowej dostępności.

Użytkownicy powinni też być szczególnie uważni, bo w Play Store pojawiło się już bardzo dużo podróbek czatbota. Należy pobierać tylko aplikację ChatGPT, dostarczaną przez dewelopera OpenAI. Wszystkie pozostałe to fałszywki.

