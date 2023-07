Kanye West wraca na Twittera. Elon Musk sam zbanował rapera w grudniu

W ostatni weekend raper Kanye West (oficjalnie posługujący się imieniem Ye), miał odzyskać dostęp do swojego konta na Twitterze/X. To niezwykle kontrowersyjny ruch ze strony Elona Muska, bo wcześniej firma zbanowała artystę już po przejęciu przez miliardera.

Kanye West znów na Twitterze – raper odbanowany przez Muska

Kanye West melduje się na Twitterze po około 8 miesiącach nieobecności. Jak na razie wielki powrót nie jest jednak całkowity. Sieć społecznościowa X potwierdziła reporterom The Wall Street Journal, że wpisy artysty nie będą mogły być monetyzowane, wokół nich nie pojawią się też reklamy.

Ye został wykluczony z platformy na początku grudnia 2022 roku. Opublikował wtedy serię antysemickich wpisów, co zakończył publikacją grafiki ze swastyką wpisaną w gwiazdę Dawida. Znak ten naruszał politykę serwisu Twitter, a konto rapera zostało dość szybko zawieszone przez administratorów.

Zgodnie z informacjami od anonimowego źródła wewnątrz firmy X, konto Westa zostało odblokowane tylko po zapewnieniach, że raper nie będzie wykorzystywał platformy do szerzenia poglądów antysemickich oraz używał mowy nienawiści. Jak na razie Kanye West nie opublikował ani jednego wpisu po odblokowaniu profilu.

Elon Musk odblokował Trumpa, Petersona i Griffin

Warto przypomnieć, że po przejęciu Twittera Elon Musk – który sam nazywa się „absolutystą wolności słowa” – przywrócił działanie wielu kont, które zostały wcześniej zbanowane przez serwis społecznościowy.

Najgłośniejsze było przywrócenie profilu byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który stracił dostęp parę dni po tym, jak zachęcał swoich zwolenników do zamieszek. Te przekształciły się w sławny w atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Zdaniem spółki było to nawoływanie do przemocy, co jest zakazane na platformie.

Oprócz polityka swoje konta odzyskali m.in. Jordan Peterson czy Kathy Griffin.

