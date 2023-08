Musk chce rewolucyjnej zmiany na X. Jest ostra reakcja Muzeum Auschwitz

Elon Musk poinformował, że należący do niego serwis X (dawniej Twitter), zamierza usunąć jedną z najważniejszych dla moderacji treści funkcji. Jak napisał najbogatszy człowiek świata, platforma już niedługo wycofa możliwość blokowania innych użytkowników. Taka opcja pozostanie dostępna wyłącznie w wiadomościach.

Muzeum Auschwitz pisze do Elona Muska

Wpis Elona Muska wywołał prawdziwą falę komentarzy. Cześć użytkowników mówiła o powrocie wolności słowa, ale zdecydowana większość uważa, że to krok w złym kierunku. Swoje zdanie na ten temat wyraziło także Muzeum Auschwitz, które jest aktywne w mediach społecznościowych.

„Zdecydowaliśmy o blokowaniu użytkowników, którzy promują negowanie i nienawiść. Ta decyzja wynika z głębokiego zaangażowania w naszą misję. Potrzebujemy bezpiecznej przestrzeni do jej realizacji” – napisało w odpowiedzi na wpis Elona Muska Muzeum Auschwitz.

Platformy są odpowiedzialne

Przedstawiciele Muzeum Auschwitz zwrócili w swoim wpisie uwagę także na bardzo ważny fakt związany z rolą mediów takich, jak X. „W erze cyfrowej media społecznościowe mają dużą moralną odpowiedzialność. Powinny aktywnie zwalczać mowę nienawiści i hamować jej normalizację” – czytamy we wpisie. „Platforma, która nie wspiera potrzeby obrony pamięci ofiar, demonstruje brak chęci tworzenia przestrzeni pełnej szacunku i empatii” – dodano.

Muzeum wskazało także, że funkcja blokowania użytkowników nie jest zachcianką, a bardzo często niezbędnym krokiem. Chodzi o fakt, że zgłaszanie niestosownych wpisów często nie przynosi skutków, lub ich usuwanie trwa zbyt długo.

Niezgodne z polityką App Store i Google Play Store

Co ciekawe, pod wpisem Elona Muska, pojawiła się adnotacja z kontekstem, czyli jedna z funkcji, na którą pozwala platforma X. We wpisie czytelnika czytamy, że usunięcie opcji blokowania użytkowników przez X byłoby niezgodne z polityką App Store i Google Play Store, czyli dwóch głównych platform, służących do pobierania aplikacji. Jeśli obie zablokowałyby możliwość ściągnięcia X na urządzenia mobilne, to firma Muska byłaby w poważnych tarapatach.

