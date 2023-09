Droższe Spotify. Abonament HiFi goni Apple i Tidala

Spotify jest firmą numer jeden na rynku abonamentów muzycznych, ale nie jest to usługa dla audiofilów. Usługa oferuje bowiem gorszą jakość od konkurencji, czyli skompresowane pliki OGG i AAC. Zmienić miał to nowy abonament Spotify HiFi. Jest jednak haczyk.

Spotify HiFi – nowy abonament w wysokiej cenie

Jeden z użytkowników serwisu Reddit odnalazł w kodzie aplikacji Spotify odniesienia do nowej subskrypcji. Jak informuje niejaki Hypixely, droższy abonament Spotify HiFi ma obejmować m.in. muzykę w bezstratnej jakości.

W grupie dodatkowych benefitów znajdują się także funkcje takie jak playlisty automatycznie generowane dla użytkownika przez AI, bardziej zaawansowane narzędzia do zarządzania listą odtwarzanych utworów a nawet dostęp do audiobooków (ale tylko do 30 godzin w miesiącu).

Wszystko to brzmi nawet ciekawie, gdyby nie zaporowa cena Spotify HiFi. Ta ma wynosić aż 19,99 dolarów na miesiąc. Przypomnijmy, że cena standardowego Spotify Premium to w Stanach Zjednoczonych tylko 10,99 dolarów/mc.

Spotify HiFi – konkurencja ma jakość w niższej cenie

Jedną z głównych zalet HiFi ma być bezstratne audio, ale Spotify dość mocno spóźnił się tu z tego typu benefitem i wydaje się dopiero doganiać konkurencję. Zarówno Apple Music, jak i Tidal już oferują bowiem muzykę lossless audio.

Co gorsza (dla Spotify) obie firmy robią to w ramach podstawowej subskrypcji, która wynosi u nas odpowiednio 21,99 zł dla usługi Apple i 19,99 zł dla Tidala. Jeśli przeliczyć 20 dolarów, jakie chce od użytkowników uzyskać Spotify HiFi, na złotówki byłaby to zawrotna kwota 86 zł. Zakładając zaś proste podwojenie Premium, w Polsce musimy liczyć się z kwotą przynajmniej 40 zł/mc.

