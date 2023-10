Tom Hanks ostrzega przed oszustwem AI. Po sieci krąży deepfake z jego podobizną

Coraz więcej gwiazd Hollywood i celebrytów alarmuje swoich fanów w związku z kolejnymi materiałami AI, które kradną ich tożsamość. Oszuści coraz odważniej wykorzystują bowiem sławy do własnych celów.

Tom Hanks w reklamie AI – to deepfake

Znany chociażby z „Szeregowca Ryana” czy „Forresta Gumpa” aktor Tom Hanks wykrył ostatnio swoją „obecność” w jednej z internetowych reklam. Co ciekawe, sławny aktor miał reklamować ubezpieczenie dentystyczne. Niestety, nic podobnego nie nagrywał, więc postanowił ostrzec swoich fanów w social mediach.

„Uważajcie! Po internecie krąży wideo promujące jakieś usługi dentystyczne, w którym użyto mnie w wersji AI. Nie miałem z tym nic wspólnego” – przekazał Hanks na swoim oficjalnym koncie w serwisie Instagram.

We wpisie tłem jest klatka z rzeczonego materiału, na której widać nieco młodszą wersję aktora. Sam zainteresowany nie wskazał dalszych szczegółów. Osoby, które widziały reklamę, mówią jednak, że wideo gwiazdy faktycznie wykorzystuje wygenerowany komputerowo głos, a nawet dopasowuje ruchy ust Hanksa do tego, co jest akurat mówione.

Wcześniej w 2023 roku sławny aktor wyraził też zaniepokojenie postępującą technologią AI. Jako gość Adam Buxton Podcast Hanks zaznaczył, że „wiedział, iż takie czasy nadejdą”.

– Jutro może mnie przejechać autobus i to będzie koniec. Ale moje wystąpienia i role mogą trwać dalej i dalej i dalej. Tylko znajomość AI i deepfake'ów będzie pozwalać na odróżnienie, że to nie będę już ja. (...) To wyzwanie nie tylko artystyczne, ale też prawne – podkreślał aktor.

MrBeast oferuje darmowe iPhone'y 15? To oszustwo

We Wprost.pl pisaliśmy też o oszustwie z podrobionym wizerunkiem jednego z najsławniejszych youtuberów. Popularny MrBeast także ostrzegł swoją społeczność przed podróbkami stworzonymi przez sztuczną inteligencję.

„Jeśli oglądasz ten film, to jesteś jedną z 10 tysięcy osób, które wygrają iPhone’a 15 Pro za 2 dolary. Nazywam się MrBeast i organizuję największą świecie loterię iPhone’ów 15. Wciśnij link poniżej, aby wygrać swojego” – słyszymy w krótkim, piętnastosekundowym nagraniu umieszczonym pierwotnie a TikToku.

Oszustwo jest całkiem zmyślne, gdyż MrBeast słynie z ekstrawaganckich akcji, polegających właśnie na konkursach, losowaniach, rozdawaniu pieniędzy czy oddawaniu drogich samochodów.

