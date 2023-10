Elon Musk da miliard dolarów Wikipedii. Postawił absurdalny warunek

Miliarder Elon Musk oferuje Wikipedii ogromne pieniądze w zamian za zbłaźnienie się platformy obraźliwą nazwą Dickipedia. Bogacz nie liczy chyba, że jego warunek zostanie spełniony, ale wykorzystał okazję do wbicia szpili nielubianej stronie.

Elon Musk żartuje z Wikipedii – miliard dolarów za „Ku***opedię”

„Dam im miliard dolarów, jeśli zmienią swoją nazwę na Ku***opedia” – napisał Elon Musk na X. Wcześniej miliarder wyraził frustrację wyświetlanym na znanej encyklopedii banerem, zachęcającym użytkowników do dotacji na rzecz internetowej inicjatywy.

Musk w kolejnych wpisach insynuował, że pieniądze z datków wcale nie idą na utrzymanie serwerów. „Zastanawialiście się kiedyś, czemu Wikimedia Foundation chce tyle pieniędzy? Na pewno nie potrzebują ich, by obsługiwać Wikipedię. Możecie dosłownie zmieścić kopię całego jej tekstu na swoim telefonie! No więc, na co idą te pieniądze? Dociekliwe umysły pragną się dowiedzieć” – kontynuował atak miliarder.

W komentarzach pod wpisem Muska szybko pojawili się jego zwolennicy, którzy jeszcze ostrzej oskarżali Wikipedię, m.in. o tendencje lewicowe. Bogacz insynuował coś podobnego już w zeszłym roku. Jednocześnie głos zabrali obrońcy Wiki.

Jeden z nich dodał kontekst do tweeta Muska w ramach notatki społecznościowej. „Choć angielska wersja tekstowa Wikipedii zajmuje jedynie 51 GB, to internetowa encyklopedia we wszystkich językach i z mediami zajmuje już 428 TB. W 2022 roku fundacja Wikimedia zgłosiła zaś przychody w wysokości 154 milionów dolarów przy kosztach rzędu 145 mln dol”. – czytamy w niej.

Co ciekawe, community note dodany do wiadomości Elona Muska jest obecnie niewidoczny.

Musk vs Wikipedia – „Wikipedia nie jest na sprzedaż”

Ostatnia utarczka to kontynuacja dłuższego konfliktu, jaki Elon Musk ma z Wikipedią. W grudniu ubiegłego roku miliarder krytykował platformę za „znaczną stronniczość w stronę lewicową”. Chodziło wtedy o dyskusję dotyczącą tzw. Twitter Files, gdzie edytorzy Wikipedii chcieli usunąć stronę traktującą o aferze (jest ona obecnie dostępna).

„Ciekawe ile kosztuje Wikipedia” – przewrotnie napisał do Muska na X Jon Levine, dziennikarz New York Post. Założyciel Wikipedii Jimmy Wales stanowczo odpisał, że „Wikipedia nie jest na sprzedaż”. Frazy tej używa do dziś, m.in. prosząc o dotację użytkowników. Baner z dokładnie tą formułą najprawdopodobniej rozjuszył zaś ostatnio Muska.

