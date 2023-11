YouTube Premium droższe w Polsce. Oto najnowsze ceny

Podwyżki subskrypcji YouTube Premium jakiś czas temu wprowadzono w USA, a teraz Google podnosi ceny także w Europie. Oznacza to, że także w Polsce musimy liczyć się z droższym YouTube Premium. Tyle trzeba teraz zapłacić firmie.

YouTube Premium droższe w Polsce. Cena skoczyła o parę złotych

Jak na razie podwyżka odbywa się bez dużego rozgłosu. Zagraniczne portale informują jednak o międzynarodowej akcji dotyczącej Polski, a także krajów takich jak Argentyna, Australia, Austria, Chile, Niemcy czy Turcja.

Podwyżka YouTube Premium miała wejść w życie od 1 listopada 2023 r. W Polsce jeszcze w lipcu cena wynosiła 23,99 zł. Oficjalna strona reklamująca YouTube Premium wyświetla już kwotę 25,99 zł. Podwyżka wynosi więc dwa złote.

Z komunikacji firmy do abonentów wynika, że podwyżka dotyczy na razie jedynie nowych użytkowników. W Australii maile wskazują, że jest to „pierwsza podwyżka subskrypcji w historii” dla tego kraju. Dodatkowo, klienci płacący obecnie za usługę będą mogli korzystać ze starej ceny „jeszcze przez co najmniej trzy dodatkowe miesiące”. W końcu będą jednak musieli pogodzić się z wyższą ceną.

Warto przypomnieć, że jednocześnie YouTube od pewnego czasu zaczął penalizować używanie oprogramowania blokującego reklamy na platformie. Wzrost cen i jednoczesne odcięcie adblocków w krótkim czasie najpewniej wywoła spore niezadowolenie wśród użytkowników.

YouTube podnosi ceny w USA

Jak większość firm internetowych YouTube wprowadza podwyżki cen stopniowo, po kolei włączając w nie coraz więcej regionów. Wcześniej we Wprost.pl pisaliśmy o zmianach, jakie miały miejsce w USA.

Pod koniec lipca bieżącego roku cena YouTube Premium w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 2 dolary, czyli nieco powyżej 8 zł. Taka podwyżka była bardziej zrozumiała, bo usługę wprowadzano tam już w 2015 r. W Polsce wartość podwyżki jest niższa, ale usługę udostępniono w naszym kraju zaledwie w 2019 roku.

Co daje YouTube Premium? Użytkownicy uiszczający dodatkową opłatę mogą oglądać materiały bez reklam. Do tego odtworzą wideo w tle czy ściągną je do pamięci urządzenia. Otrzymują też lepszą jakość odtwarzania filmików – 1080p Premium.

Czytaj też:

Facebook i Instagram bez reklam. Użytkownicy muszą za to zapłacićCzytaj też:

Tak UOKiK chce walczyć z nielegalnymi reklamami. Pomogą znani giganci