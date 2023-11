WhatsApp wprowadza nową funkcję. Chodzi o bezpieczeństwo

Meta ciągle rozwija WhatsAppa, a teraz nowa funkcja trafiła do wersji beta jednego z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki niej dostaniemy się do konta nie tylko przy użyciu numeru telefonu.

Nowość w WhatsApp – weryfikacja maila w aplikacji

Jak informuje serwis WABetaInfo, w przedpremierowej wersji WhatsAppa o numerze 2.23.24.10 wybrana grupa testerów może zapoznać się z nową ciekawostką. To nowa metoda weryfikacji konta e-mail, która była wewnętrznie testowana od sierpnia bieżącego roku.

Nowa opcja potwierdzenia znajduje się w menu Ustawienia>Konto. Tam możemy podać i zweryfikować maila. Jak uspokaja aplikacja, nie będzie on dostępny dla innych osób. Ma służyć jedynie jako alternatywna metoda dostania się do naszego konta. Podanie danych jest jedynie dostępną opcją, nie przymusem.

Podstawową drogą weryfikacji nadal będzie numer telefonu i SMS-y, lecz potwierdzenie tożsamości za pomocą poczty e-mail może okazać się przydatne, gdy stracimy dostęp do naszego smartfona. Numer telefonu nadal jest też niezbędny do założenia nowego konta.

Zwykle udostępnienie danej nowości w wersji beta oznacza szybkie testy, po których funkcja zostaje wypuszczona do właściwiej aplikacji. Oznacza to, że weryfikacja najpewniej już wkrótce trafi do wszystkich użytkowników WhatsAppa.

WhatsApp kończy wsparcie dla starych telefonów

Niedawno pisaliśmy zaś o innym wzmocnieniu zabezpieczeń platformy Meta, która może zaboleć niektórych użytkowników. Pod koniec października WhatsApp wycofał bowiem wsparcie dla telefonów ze starszymi systemami Android.

Wcześniej z aplikacji mogły zaś korzystać osoby posiadające urządzenia nawet z Androidem 4.1. Od teraz obsługiwane są jednak smartfony z Androidem 5.0 i nowszym. Zmiana ta jest podyktowana kwestiami bezpieczeństwa i funkcjonalności. Starsze systemy operacyjne nie są już wspierane, co naraża je na ataki hakerów i błedy.

Obie wersje mobilnego systemu operacyjnego są wiekowe, bo zostały upublicznione odpowiednio w 2014 (Android 5 Lollipop) i 2012 roku (Android 4.1 Jelly Bean). Starsza wersja nie jest już nawet obsługiwana przez Google, co uniemożliwia m.in. instalacje nowych aplikacji z Google Play.

