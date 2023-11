FBI przejęło 54 mln dol. w kryptowalutach. Przestępcy chcieli je ukryć

Władze federalne w stanie New Jersey zadecydowały o przejęciu kryptowalut wartych małą fortunę. Środki o wartości 54 mln dolarów powiązane były ze skazanymi przestępcami, którzy planował przeniesienie funduszy poza USA.

USA zamroziło fortunę w kryptowalutach – to 54 mln dolarów z handlu narkotykami

Sprawa dotyczy niejakiego Christophera Castelluzzo, który odsiaduje obecnie dwa równoległe wyroki po 20 lat więzienia. Przestępca związany z przemytem i sprzedażą narkotyków skontaktował się z dwoma wspólnikami i miał polecić im przeniesienie ogromnych środków w kryptowalutach do innego kraju.

Castelluzzo porozumiewał się z Lukiem Atwellem, swoim przyjacielem i partnerem biznesowym. Ten także odbywa obecnie wyrok pozbawienia wolności. Łącznikiem miał być zaś Brian Krewson, który zarządza majątkiem obu podczas ich kary. Tokeny miały być wyciągnięte z cyfrowych portfeli przestępców przez Krewsona i przeniesione do innego kraju. Pozwoliłoby to im uniknąć ich… opodatkowania.

Środki warte ok. 54 mln dolarów dwójka przestępców zdobyła prowadzać handel narkotykami, co mieli robić na różnych rynkach umieszczonych w dark webie począwszy od 2013 roku. Co ciekawe, Bitcoiny stanowiły jedynie niewielką część całości (0,49 BTC). Najwięcej było Etheru (30 tys. ETH z ICO tokena) a inne inwestycje poczyniono w Chainlink, Polkadot, Algorand i ośmiu kolejnych walut cyfrowych.

USA bierze się za kryptowaluty – przestępcy nie mogą czuć się bezpieczni

Amerykański system sprawiedliwości coraz ostrzej pochodzi do środków, jakie przestępcy próbują ukryć za pomocą kryptowalut. Jak stwierdził Phillip R. Sellinger, prokurator USA w New Jersey, służby mają zamiar śledzić dochód z nielegalnej działalności bez względu na to, w jakiej formie się on znajduje.

– Działanie cywilne, które podejmujemy, ma na celu odzyskanie milionów dolarów w kryptowalutach, które oskarżony rzekomo uzyskał ze sprzedaży narkotyków. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwykłe torby z gotówką, czy o skomplikowaną kryptowalutę. Podejmiemy niezbędne kroki, aby skonfiskować korzyści finansowe osiągnięte przez oskarżonych poprzez działalność przestępczą – podkreślał Sellinger.

