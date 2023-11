Twórca ChatGPT szydzi z Muska. Grok to AI z „humorem boomera”

Właściciel Twittera (X.com) Elon Musk obnosił się niedawno na platformie z prototypem Grok AI – nowego czatbota, który ma w humorystyczny sposób odpowiadać na pytania internautów. Na kąśliwy komentarz pokusił się zaś jego rywal.

Twórca ChatGPT krytykuje Grok AI – Musk wściekły

Szef odpowiedzialnej za ChatGPT firmy OpenAI Sam Altman wprost zaatakował projekt Muska. Na Twittera wstawił bowiem wymowny wpis. Poprosił nowe narzędzie firmy, GPT Builder o „stworzenie nowego czatbota, który odpowiada na pytania żenującymi sucharami i próbuje rozśmieszyć użytkowników przez bycie szokującym”.

Usługa przeznaczona do budowania czatbotów bazujących na technologii GPT z radością odpowiedziała, że właśnie stworzyła asystenta o nazwie Grok. Jego opis brzmiał „opowiadam żarty, których nie powstydziłby się tata twojego taty".

Jawna krytyka musiała nieco rozzłościć Muska. Najbogatszy człowiek odpisał bowiem „GPT-4? More like GPT-Snore!”. To odpowiedź na poziomie szkolnego „chyba ty”, choć w ustach 52-letniego miliardera nie jest to zaskakujące. Ten dodał też, że „w dziedzinie humoru GPT-4 jest tak zabawny, jak szklane drzwi na łodzi podwodnej”. Tego pokazu ojcowskiego humoru – zapewne odniesienia do wypadku łodzi Titan – z pewnością nie powstydziły się i Grok.

Sam Altman vs Elon Musk – biznesmenów poróżniło AI

Nie jest tajemnicą, że Altman i Musk niezbyt się lubią. Dwóch bogaczy drze ze sobą koty od długiego czasu. Co ciekawe, lata temu prowadzili jednak wspólny projekt dotyczący właśnie sztucznej inteligencji.

Elon Musk oraz Sam Altman byli bowiem jednymi z kluczowych założycieli i inwestorów laboratorium sztucznej inteligencji OpenAI. W 2015 r. była to jeszcze organizacja non-profit, lecz od początku pracowała nad modelami językowymi GPT. Innymi zaangażowanymi w organizację byli m.in. Peter Thiel, Greg Brockman, Reid Hoffman, Jessica Livingston czy firma Amazon Web Services.

Musk opuścił zarząd firmy w 2018 roku, podobno sfrustrowany wolnymi postępami w tworzeniu modeli AI i odmienną wizją przyszłości prezentowaną właśnie przez Altmana. Właściciel Tesli i Twittera w kolejnych latach nie odpuszczał jednak firmie, regularnie krytykując jej kolejne ruchy. Twierdził na przykład, że OpenAI „niedaleko od niebezpiecznie mocnej sztucznej inteligencji” i insynuował, że produkt firmy może nawet obrócić się przeciwko ludziom.

