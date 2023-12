Jakie wino do ryby? Podpowie sztuczna inteligencja

Jeśli ta technologia dalej będzie rozwijać się w tak zastraszającym tempie, to niedługo łatwiej będzie chyba wymienić sprawy, w których nie pomoże nam sztuczna inteligencja, aniżeli te w których z okaże się być najlepszym rozwiązaniem danego problemu. O ile, oczywiście problemem można nazwać próbę dobrania rodzaju wina na odpowiednią okazję.

Lubisz wino? Sztuczna inteligencja dobierze je za ciebie

Choć trudno w to uwierzyć, to wkrótce tak właśnie będzie – sztuczna inteligencja stanie się pomocnikiem człowieka w doborze odpowiedniego rodzaju wina, przykładowo, do posiłku. I choć od jakiegoś czasu pomagają w tym już aplikacje mobilne, takie jak chociażby Vivino, czy Hello Vino, które również wykorzystują do tego proste algorytmy, to dopiero naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, Kopenhagi i Kalifornii postanowili podejść do tego tematu naprawdę na poważnie.

Naukowcy przeprowadzili specjalne testy z udziałem 256 ochotników, którzy mieli za zadanie poddać degustacji pokaźny zestaw najrozmaitszych rodzajów niepodpisanych win. Każde z nich zostało oznaczone numerem i kolorem, a zadaniem uczestników eksperymentu było zapisywanie informacji odnośnie indywidualnej charakterystyki poszczególnych win. Nie różniło się to zbytnio od typowych testów konsumenckich, ale najistotniejsze w tym wszystkim było kolejne kroki badania.

W kolejnych krokach naukowcy zdigitalizowali bowiem pozyskane w ten sposób dane do formy cyfrowej i skojarzyli je z setkami tysięcy etykiet najpopularniejszych win, a także ich recenzjami dostarczanymi przez użytkowników wspomnianej aplikacji Vivino, która jest najchętniej używanym, przez amatorów win, tego typu oprogramowaniem. W ten sposób powstał zaawansowany algorytm oparty na nieskończonym wręcz zbiorze danych, jaki stanowią zasoby globalnego lidera aplikacji winiarskich.

Sztuczna inteligencja poleca rodzaj wina. Jak to działa?

Wspomniany algorytm łączy dane z etykiet i recenzji win z danymi z degustacji win, a następnie przewiduje na tej podstawie dokładne gusta konsumentów co do preferowanego smaku czy ulubionych gatunków wina. Ten na pozór prosty mechanizm wykorzystuje skomplikowane uczenie maszynowe w połączeniu ze zbadanymi i jasno określonymi preferencjami uczestników badania. Naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego przekonują, że opracowany przez nich sposób jest skutecznym, a wynikami badań podzielili się w sieci – pod tym adresem możecie samodzielnie przekonać się, czy ta metoda jest skuteczna.

Czytaj też:

Sztuczna inteligencja zaoszczędziła ludzkości 800 lat badań. Wynalazła ponad 2 mln nowych materiałówCzytaj też:

Google przedstawia Gemini. Zdolności nowej AI zaskakują