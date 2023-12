Aktualizacja Map Google. Aplikacja lepiej ochroni prywatność użytkowników

Raz na jakiś czas nasze ulubione aplikacje mobilne otrzymują uaktualnienie, które wprowadza do nich nowe, mniej lub bardziej oczekiwane funkcje. Po usprawnieniach z pogranicza sztucznej inteligencji, które przyniosła ze sobą poprzednia aktualizacja Map Google, teraz przychodzi czas na funkcje dotyczące ochrony prywatności.

Aktualizacja Map Google. Co nowego?

Dowiedzieliśmy się właśnie, że najpopularniejsza aplikacja z mapami na świecie w swojej najnowszej wersji znacznie lepiej chronić będzie informacje dotyczące lokalizacji, co przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Najważniejszą nowością w nadchodzącej wersji Map Google ma być możliwość przechowywania bezpośrednio w pamięci urządzenia historii miejsc odwiedzanych przez użytkownika i jego zakończonych tras. Do tej pory tego typu informacje były przechowywane na serwerach Google, ale już niedługo będzie można zapisać je lokalnie na jednym urządzeniu. Dopiero w momencie, gdy zechcemy uzyskać do nich dostęp z poziomu innych urządzeń, to stosowną kopię danych będziemy mogli przesłać na serwery Google. Co więcej, tym razem informacje na serwerach mają korzystać z szyfrowania typu end-to-end.

Nowa aktualizacja Map Google wprowadzi również szybszy dostęp do niektórych przydatnych funkcji związanych z informacjami na temat naszych lokalizacji. Stosowne uaktualnienie – jednocześnie w wersjach dla urządzeń z systemami iOS i Android – ma być dostępne do pobrania na początku 2024 roku.

