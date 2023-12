Właściciel Play i UPC Polska chce kolejnej fuzji. Tym razem z Vodafone

Z potencjalnego połączenia na rynku włoskim produktów Vodafone i Iliad miałby powstać zupełnie nowy operator o nazwie NewCo, zastępując tam tym samym dotychczasowych operatorów obu tych koncernów, a więc Vodafone Italia i Iliad Italia.

Kolejna fuzja właściciela Play i UPC

Francuski właściciel Play i UPC Polska poinformował w oficjalnym komunikacie, że poprzez fuzję spółka jest gotowa wprowadzić na włoski rynek „atrakcyjną ofertę rynkową, skoncentrowaną na innowacjach i wzroście”, co miałoby się przełożyć na „niezrównane doświadczenia” dla dotychczasowych klientów Vodafone Italia i Iliad Italia.

Jeśli taka fuzja dojdzie do skutku to we Włoszech pojawi się zupełnie nowy operator o nazwie NewCo, który musiałby rywalizować na tamtejszym rynku z pięcioma innymi czołowymi firmami telekomunikacyjnymi i dziesięcioma dostawcami stacjonarnego internetu szerokopasmowego.

Właściciel Play i UPC uważa, że uznanie wartości Vodafone Italia na poziomie 10,45 stanowiłoby istotną premię dla obecnych właścicieli operatora. W 2024 roku finansowym zysk EBITDaL Vodafone Italia jest prognozowany na 1,34 mld euro. Firma Iliad zapewniła, że w pierwszej kolejności Vodafone mógłby otrzymać 50 proc. kapitału zakładowego NewCo, gotówkę w wysokości 6,5 mld euro oraz 2 mld euro w postaci pożyczki od akcjonariuszy. Kolejne 50 proc. kapitału miałoby oczywiście należeć do Francuzów z Iliad.

Francuzi są przekonani, że JV stanie się „wiodącym podmiotem w zakresie inwestycji w najnowocześniejsze technologie i rozwiązania zorientowane na klienta na włoskim rynku telekomunikacyjnym, wspierając i przyspieszając transformację cyfrową kraju, a zwłaszcza wdrażanie światłowodów”. Planowane na pierwsze pięć lat po zamknięciu fuzji inwestycje NewCo to 4 mld euro.

Vodafone Italia w liczbach

Vodafone Italia jest trzecim co do wielkości włoskim operatorem komórkowym. Obsługuje ok. 17,5 mln SIM (ma też 3 mln klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu). Włoski Iliad to czwarty gracz na rynku. Obsługuje 10,5 mln SIM i ma 172 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego internetu.

