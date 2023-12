Grupa piratów IPTV rozbita. Koniec z nielegalnymi streamami sportowymi w internecie

Już od wielu, wielu lat w branży telewizyjnej istnieje przekonanie, że na zakup oficjalnych praw do pokazywania transmisji z topowych wydarzeń sportowych na całym świecie, trzeba wyłożyć naprawdę bajońskie sumy, na które stać jedynie największych wydawców mediów, którzy taką specjalną ofertę programową dla fanów sportu oferują w postaci dobrze skrojonych, płatnych abonamentów.

I to właśnie ci wydawcy tracą najwięcej za sprawą takich pirackich grup, które na swoich serwerach potrafią całkowicie nielegalnie puszczać skopiowany sygnał transmisji najciekawszych meczów kolejek w piłkarskiej lidze hiszpańskiej, włoskiej czy niemieckiej.

Piracki serwis IPTV zamknięty

Jak podaje portal Wirtualne Media, specjalna jednostka policji, odpowiedzialna za kwestie związane z cyberprzestępczością, dokonała zatrzymania aż 21 osób powiązanych z procederem uprawianym przez piracki serwis IPTV. Ten ostatni został oczywiście od razu wyłączony, a cała sprawa i skala jej przestępczości będzie teraz badana przez policjantów z włoskich służb specjalnych.

Z informacji przekazanych mediom przez włoską policję wynika, że szajka piratów była bardzo dobrze zorganizowana, a jej członkowie rozsiani po całym kraju. Do bezpośrednich kontaktów pomiędzy przestępcami dochodziło dzięki zaszyfrowanym wiadomościom oraz próbom kontaktu z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów.

Piraci działają też w Polsce

To zdecydowanie nie pierwszy raz, kiedy to włoska policja zamyka serwis z nielegalnymi treściami IPTV. Warto zdawać sobie również sprawę z tego, że niejednokrotnie do tego typu sytuacji dochodziło również na terenie Polski.

Niewiele ponad miesiąc temu, bo 9 listopada polskie media obiegła informacja o policyjnych działaniach związanych z usunięcie z sieci serwisu pirackiego o nazwie „Oglądaj.to”, za pośrednictwem którego polscy internauci od 2020 roku mogli nielegalnie oglądać setki filmów i seriali. W całej tej akcji polskim policjantom z jednostki ds. zwalczania cyberprzestępczości towarzyszyli funkcjonariusze ze Stowarzyszenia Sygnał.

Włochy będą walczyć z piratami

W związku z narastającą od lat skalą problemu piractwa we Włoszech, władze tego kraju zamierzają wprowadzić zasadę „zero tolerancji” dla piractwa w sieci. Już na początku 2024 roku w życie ma wejść tu specjalna ustawa, która ma pomóc w szybszym zamykaniu serwisów takich, jak IPTV.

Co więcej, w przypadku wykrycia i zgłoszenia, że za pośrednictwem jakiejś strony internetowej odbywa się nielegalna transmisja za sprawą pirackiego serwisu, ten ma zostać wyłączony przez dostawców sieci w ciągu zaledwie 30 minut.

