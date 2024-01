WhatsApp z dużą zmianą. Masz 30 dni, by się do niej przygotować

Wystarczy posiadać tylko połączenie z internetem, by móc prowadzić za pośrednictwem WhatsAppa normalne rozmowy przez telefon – zarówno głosowe, jak i wideo – lokalnie i międzynarodowo. Ten komunikator to świetna alternatywa dla drogich rozmów z osobami przebywającymi poza Unią Europejską, bez względu na to, czy są to Stany Zjednoczone czy choicażby kraje w Azji. To m.in. właśnie za to WhatsAppa pokochały miliony użytkowników na całym świecie, również w Polsce.

Pierwsza w 2024 roku zmiana w WhatsApp

Na pierwszą istotną zmianę w WhatsAppie nie musieliśmy w 2024 roku długo czekać. Począwszy od 1 stycznia musicie przygotować na swoim Dysku Google miejsce na kopię zapasową danych komunikatora. Oczywiście pod warunkiem, że w ogóle korzystacie z tworzenia kopii zapasowej akurat w chmurze Google.

Jest to o tyle ważne, że w przypadku podstawowej wersji konta Google każdy użytkownik ma do dyspozycji zaledwie 15 GB darmowej przestrzeni w chmurze. Napisałem „zaledwie”, ponieważ w skład tego pakietu wchodzą również dane z innych popularnych usług Google, takich jak Gmail, Zdjęcia, Dokumenty itd.

Zmiana polega na tym, że do tej pory kopia zapasowa WhatsApp na Dysku Google nie wliczała się do puli tych 15 GB i funkcjonowała niejako poza nią. Od teraz dane z komunikatora będą jednak odejmowały nam cenne miejsce z darmowego pakietu konta Google.

30 dni na zrobienie miejsca na dane z WhatsAppa

Począwszy od 1 stycznia macie dokładnie 30 dni na to, by na swoim Dysku Google przygotować wolną przestrzeń na kopię zapasową WhatsAppa. Jeśli korzystacie z komunikatora sporadycznie i nie macie rozpoczętych zbyt wielu konwersacji, to w waszym przypadku wymagana będzie pewnie stosunkowo niewielka liczba megabajtów. W skrajnych przypadkach, gdy rozmowom towarzyszy wymiana multimediów, takich jak filmy, zdjęcia czy nagrania głosowe, mogą być to nawet gigabajty przestrzeni koniecznej do zwolnienia.

A co mają zrobić osoby, które nie posiadają na swoim Dysku Google na tyle dużo wolnej przestrzeni, by zmieścić tam jeszcze kopię zapasową WhatsAppa. W ich przypadku pozostaje zakup pakietu dodatkowych 100 GB miejsce w chmurze, co wiążę się z miesięczną opłatą w wysokości 8,99 zł.

