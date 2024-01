Mercedes wybuduje wieżowiec. Luksusowy kolos stanie w Dubaju

To chyba dość zaskakujące, że korporacja Mercedes-Benz, znana przecież przede wszystkim z produkcji samochodów osobowych, postanowiła wejść w biznes deweloperski. I trzeba przyznać, że robi to od razu z przytupem. W samym sercu Dubaju powstanie bowiem najwyższej klasy luksusowy wieżowiec, na którym mocnym światłem rozbłyśnie kultowe logo Mercedesa. A jego mieszkańcy będą mieli jedyny w swoim rodzaju widok!

Mercedes zbuduje luksusowy wieżowiec w Dubaju

Z imponującego, pełnego przepychu wieżowca zaprojektowanego i zbudowanego w Dubaju na zlecenie niemieckiej korporacji Mercedes-Benz, będzie rozciągał się zapierający dech w piersiach widok na Burdż Chalifa – mierzący 828 metrów, największy budynek na świecie. Lokalizacja, trzeba przyznać, będzie zatem – dosłownie – najwyższych lotów.

Przyszli mieszkańcy wieżowca z logo Mercedesa będą mogli liczyć również na inne atrakcje. W budynku znajdą się bowiem oczywiście liczne udogodnienia, takie jak luksusowe restauracje i sklepy, siłownie, przestrzenie wystawiennicze, czy chociażby parking VIP. W środku ma powstać w sumie 225 apartamentów, które zostaną zaprojektowane i zbudowane z myślą o najbardziej wymagających i majętnych klientach tego świata.

Co ciekawe, wieżowiec Mercedesa ma zostać oddany do użytku w stosunkowo niedalekiej przyszłości, bo już w 2026 roku. To, co widać na obrazku załączonym do tego wpisu, jest oczywiście wstępną wizualizacją projektu.

Branża motoryzacyjna wchodzi w nieruchomości

Mercedes-Benz to nie pierwszy światowy potentat branży motoryzacyjnej, który postanowił zainwestować gigantyczne pieniądze na rynku nieruchomości. W zeszłym roku swoje plany w tym zakresie ogłosiły również takie firmy jak Bugatti, z projektem apartamentowca również realizowanym w Dubaju, czy Bentley, który luksusowe rezydencje wybuduje w Miami Beach na Florydzie.

Czytaj też:

Nowe vany Mercedesa-Benza wjeżdżają na polski rynek. Nowości jest sporoCzytaj też:

„Architektura to gra zespołowa”. Rozmowa z architektami z pracowni KXM Group