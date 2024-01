Spotify Premium drożeje w Polsce. Zobacz nowe ceny

Spotify Premium to płatna wersja popularnej w Polsce usługi streamingowej, pozwalająca cieszyć się odtwarzaniem muzyki bez reklam i z dźwiękiem w lepszej jakości. Niestety, dowiedzieliśmy się właśnie, że jej ceny na naszym rynku ulegają zmianie i to nie na lepsze, ale na grosze. Już teraz więcej za usługę zapłacą nowi użytkownicy, a obecni subskrybenci wkrótce również zostaną objęci podwyżką.

Spotify Premium – wyższe ceny w Polsce

Tak prezentują się nowe, wyższe ceny poszczególnych pakietów subskrypcji usługi Spotify Premium w Polsce:

Spotify Premium Individual: 23,99 zł/miesiąc (wcześniej 19,99 zł)

Spotify Premium Student: 12,99 zł/miesiąc (wcześniej 9,99 zł)

Spotify Premium Duo: 30,99 zł/miesiąc (wcześniej 24,99 zł)

Spotify Premium Family: 37,99 zł/miesiąc (wcześniej 29,99 zł)

Jak widać, podwyżki cen Spotify Premium nie są wcale symboliczne, bo w niektórych przypadkach sięgają nawet 30 proc. Podniesienie cen jest przez firmę tłumaczone koniecznością dostosowania się do zmieniającej się sytuacji na rynku, m.in. wyższych kosztów licencyjnych. Jak zwykle w takich przypadkach dowiadujemy się, że pozwoli to na „dalszy rozwój platformy i dostarczenie jej użytkownikom jeszcze lepszych usług”.

Każdy użytkownik Spotify Premium ma czas do końca marca 2024 roku, by zaakceptować nowy cenni usługi. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu aplikacji lub klikając w link z wiadomości przesłanej na adres e-mail. Każdy, kto nie zaakceptuje nowych cen, zostanie automatycznie przełączony na Spotify Free, czyli wersję z reklamami.

Spotify Premium – jaki korzyści oferuje

Do najważniejszych cech płatnej usługi Spotify Premium, w stosunku do jej darmowej wersji, zaliczają się:

brak reklam: subskrybenci Spotify Premium mogą cieszyć się muzyką bez przerw reklamowych

odtwarzanie offline: dzięki subskrypcji Premium użytkownicy mogą pobierać swoje ulubione utwory i playlisty, aby móc słuchać ich w trybie offline

lepsza jakość dźwięku: Spotify Premium oferuje również lepszą jakość dźwięku w porównaniu do darmowej wersji

brak ograniczeń pomijania utworów: subskrybenci Spotify Premium mają możliwość pomijania dowolnej liczby utworów

