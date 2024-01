Maciej Wąsik ma nowy opis na platformie X. „Więzień polityczny”

Przypomnijmy: we wtorek 9 stycznia wieczorem doszło do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co ciekawe, do akcji policji doszło w Pałacu Prezydenckim, gdzie politycy PiS przebywali przez kilka godzin po uroczystości mianowania nowych prezydenckich doradców. Byli tam oczywiście jako goście, ale nic nie wskazywało na to, że zamierzają szybko opuścić bezpieczne miejsce. Do akcji wkroczyły więc służby.

Maciej Wąsik zmienił opis na X/Twitter

Echa tej sprawy wybrzmiewają już od dobrych kilkunastu dni, ale do tej pory nie mówiło się jeszcze o niej w kontekście takich zmian na osobistych profilach Kamińskiego i Wąsika w mediach społecznościowych. Ten drugi postanowił właśnie wyrazić niezadowolenie w dość charakterystyczny sposób, zmieniając swój opis na platformie X (dawniej Twitter). Teraz Maciej Wąsik jest tam podpisany jako "Poseł na Sejm RP. Więzień polityczny".

Użytkownicy Twittera zauważyli ten fakt już po tym, jak miało miejsce głośne na całą Polskę aresztowanie obu polityków, więc wygląda na to, że Maciej Wąsik zdążył wprowadzić zmiany, zanim jeszcze do tego doszło, lub też być może ktoś zrobił to dopiero niedawno w jego imieniu.

Tak czy inaczej, chyba pierwszy raz w historii Polski mamy do czynienia z sytuacją, w której rozpoznawalny i ważny polityk partii, która jeszcze do niedawna, i to przez wiele lat, rządziła krajem, określałby się w internecie jako „więzień polityczny” właśnie.

Jesteśmy ciekawi dalszego rozwoju tych wydarzeń i od teraz będziemy baczniej przyglądać się profilom w mediach społecznościowych Mariusza Kamińskiego i przede wszystkim Macieja Wąsika. Przy czym należy pamiętać, że w zakładzie karnym dostęp do telefonu z internetem może być dość mocno utrudniony.