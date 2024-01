Wkrótce zmiany w aplikacji WhatsApp. Oto, jakich nowych funkcji się spodziewać

Firma Meta (właściciel m.in. Facebooka i Instagrama) stale rozwija swój komunikator o nazwie WhatsApp, dodając do niego regularnie ważne poprawki oraz nowe funkcje. Kilka ciekawych nowości ma pojawić się w aplikacji dzięki szykowanej właśnie aktualizacji, która wkrótce będzie dostępna do pobrania dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. Oto, co nowego za jej sprawą ma zostać dodane do WhatsAppa.

Nadchodzi aktualizacja WhatsAppa

Niebawem w WhatsAppie dostępnych będzie więcej funkcji z zakresu formatowania tekstu, co jest o tyle ciekawe, że w tym zakresie aplikacja nie była w żaden sposób modyfikowana od 2016 roku.

Wśród nowych znaczników, które wraz z kolejną aktualizacją pojawią się w edytorze tekstu aplikacji WhatsApp, są >, który posłuży do wyróżniania części wiadomości (chociażby w celu jej wyraźniejszego zacytowania), a także – oraz *, które wykorzystamy do tworzenia czytelnych list (np. zakupów czy rzeczy do zrobienia).

Do WhatsAppa na szerszą skalę zawitają również ankiety. Co prawda możliwość ich tworzenia jest tam dostępna już od jakiegoś czasu, ale nie we wszystkich miejscach aplikacji, lecz jedynie w konwersacjach.

Własną ankietę wkrótce będziemy mogli stworzyć natomiast również w obrębie popularnych Kanałów, co ma działać dokładnie w taki sam sposób, jak właśnie w przypadku prywatnych rozmów z innymi użytkownikami. Swoje głosy użytkownicy oddawać będą całkowicie anonimowo.

Trwają testy nowych funkcji

W ramach pilotażowego programu nowe funkcje są dostępne dla wybranych użytkowników urządzeń z systemami iOS i Android, a ich zakrojone na szeroką skalę testy trwają od listopada zeszłego roku.

Trzeba przyznać, że właściciele i aktualni twórcy WhatsAppa w ostatnim czasie nie próżnują, bo do aplikacji regularnie są wprowadzane poprawki i dodawane nowe funkcje. Oczywiście o wszystkich istotnych zmianach w popularnym komunikatorze informujemy naszych Czytelników na bieżąco.

