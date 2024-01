Rejestracja samochodu w aplikacji mObywatel. Śmiałe zapowiedzi ministra cyfryzacji

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski już w pierwszych dniach swojego urzędowania zapowiadał m.in. wprowadzanie kolejnych zmian i usprawnień w aplikacji mObywatel, która każdego dnia pomaga Polakom w załatwianiu spraw urzędowych z poziomu smartfonu. W ramach dalszego rozwoju usługi minister chce, by za jakiś czas pozwalała ona na rejestrację samochodu przez internet.

Rejestracja samochodu w aplikacji mObywatel

– Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której obywatel zamiast w urzędzie komunikacji, rejestruje samochód przez telefon – powiedział Krzysztof Gawkowski w Studiu PAP.

Minister cyfryzacji zaznaczył, że zależy mu na tym, aby taka możliwość w aplikacji mObywatel pojawiła się jeszcze w tej kadencji Sejmu. Niestety, nie padł żaden choćby przybliżony termin, a więc najpóźniej może to być nawet dopiero za prawie pięć lat lat. Oczywiście zakładając, że po drodze nie okaże się jednak, że z różnych względów wprowadzenie tak rozbudowanej nowej funkcji do aplikacji mObywatel stanowi dla resortu cyfryzacji zbyt duże wyzwanie.

Skrócenie kolejek w urzędach jako dowód stabilności państwa

Krzysztof Gawkowski wierzy w to, że wprowadzenie możliwości przerejestrowania auta za pomocą aplikacji mObywatel dałoby obywatelom poczucie stabilności państwa.

– Każdy obywatel wie, co to znaczy spędzać godziny w urzędzie komunikacji. Jeżelibyśmy ten proces skrócili do odpowiednio kilkudziesięciu minut klikania w telefonie i przerejestrowania pojazdu, to według mnie, dawałoby to poczucie stabilnego państwa, które się rozwija – powiedział minister cyfryzacji.

Cyfryzacja w Polsce w najważniejszych liczbach

Jak dowiedzieliśmy się pod koniec zeszłego roku, aplikacja mObywatel została pobrana już blisko 10 mln razy, z profilu zaufanego korzysta ponad 16 mln użytkowników, natomiast z Internetowego Konta Pacjenta do czerwca 2023 roku skorzystało ponad 17 mln pacjentów. Polacy chętnie korzystają z elektronicznych rozliczeń PIT, e-recept, oraz internetowych zwolnień lekarskich.

