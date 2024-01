TikTok rozważa wprowadzenie długich filmów? Chińczycy chcą powalczyć z YouTube’em

Na samym początku były filmiki o długości zaledwie 15 sekund, które przechodziły w jednominutowe. Po tej fazie TikTok coraz bardziej rozciągał w swojej aplikacji długość dopuszczalnych filmów: najpierw do 3-minutowych, potem 5-minutowych, następnie 10-minutowych, aż wreszcie, w październiku 2023 roku, TikTok pozwolił na przesyłanie filmów o długości 15 minut i w takiej formie aplikacja funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wkrótce ma to się jednak zmienić.

TikTok chce zwiększać wpływy z reklam

W tym całym rozciąganiu długości filmików dostępnych na chińskiej platformie społecznościowej chodziło oczywiście głównie o to, by można było zwiększyć przychody z reklam. Im dłuższy materiał wideo, tym więcej można ich w nim upchać.

TikTok to obecnie prawdziwa kura znosząca złote jaja, bo każdego dnia korzystają z niego miliony użytkowników. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że szefowie platformy przymierzają się do kolejnego wydłużenia dopuszczalnych filmów – tym razem do 30 minut.

Długie filmy na TikToku

Skąd w ogóle wiadomo, że TikTok zamierza wkrótce pokazywać swoim użytkownikom 30-minutowe filmy? Źródłem przecieku jest osoba pracująca w firmie, niejaki Matt Navarra, który pełni w niej funkcję konsultanta ds. mediów społecznościowych.

Człowiek ten udostępnił w sieci zrzut ekranu, na którym widać komunikat w aplikacji, z którego wynika, że w wersji deweloperskiej obecnie testowana jest właśnie możliwość przesyłania filmów o długości 30 minut. A opis obrazka brzmi tak: „TikTok nadchodzi po twoje długie filmy, YouTube”.

TikTok wysyła sygnał do YouTube’a

Nikt nie powinien mieć raczej wątpliwości co do tego, że taki przeciek, pochodzący bezpośrednio od osoby ze struktur chińskiej korporacji, nie wypłynął przypadkowo. TikTok robi w ten sposób wokół siebie szum medialny i testuje reakcje użytkowników, a przy okazji wysyła sygnał do konkurencji. Z filmami o długości 30-minut TikTok będzie mógł nawiązać konkurencję z YouTube’em, na którym najpopularniejsze filmy bardzo rzadko trwają dłużej niż pół godziny.

Chyba, że mówimy tu o takich produkcjach, jak słynny trzygodzinny film Krzysztofa Stanowskiego o niebywałej karierze pewnej niezwykle utalentowanej artystki, celebrytki, kobiety sukcesu.

