Rusza Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. Znamy listę prowadzących

Po długich miesiącach oczekiwania, już jutro, tj. w czwartek 1 lutego 2024 roku, odbędzie się premiera Kanału Zero. Pierwszy program na żywo został zaplanowany na godz. 20:00, a jego główną treścią będzie długi wywiad, jaki z Krzysztofem Stanowskim przeprowadzi dziennikarz Przemysław Rudzki, który wcześniej przez wiele lat współpracował ze Stanowskim przy okazji wielu przedsięwzięć w mediach sportowych, w tym w należącym do Stanowskiego portalu Weszlo.com.

Kanał Zero – lista prowadzących

Na początek do udziału w przedsięwzięciu zostało zaproszonych ok. 20 osobistości ze świata mediów, reprezentujących różne dziedziny, takie jak m.in. polityka, sport, rozrywka, nauka, prawo, finanse czy gospodarka. Większość z prowadzących została już oficjalnie ogłoszona, dzięki czemu na dzień przed startem Kanału Zero wiemy już, że najważniejsze programy będą prowadzić dla nas następujące osoby:

Krzysztof Stanowski – główny prowadzący

Robert Mazurek – polityka

Tomasz Rożek – nauka

Marcin Meller – poranne pasmo

Monika Goździalska – rozrywka

Jacek "Tede" Graniecki – rozrywka

Andrzej Twarowski – sport

Tomasz Raczek- film

Wojciech Kowalczyk – sport

Robert Gwiazdowski – gospodarka

Dariusz Dziektarz – przyroda

Rafał Zaorski – finanse

Maciej Dąbrowski – rozrywka

Andrzej Borcz – biznes

Jakub Kosikowski – medycyna

Jarosław Wolski – militaria

Marcin Matczak – prawo

Bogusław Leśnodorski – prawo

Mariusz Zielke – gospodarka

Trzeba przyznać, że Krzysztofowi Stanowskiemu udało się skutecznie zachęcić do współpracy przy Kanale Zero osoby o naprawdę znanych i rozpoznawalnych nazwiskach. Wszystko wskazuje na to, że jego najnowszy projekt będzie prawdziwym kamieniem milowym w historii rozwoju polskiego YouTube’a.

Finanse i gospodarka na Kanale Zero

Do prowadzących, którzy na Kanale Zero zajmować będą się tematami z pogranicza ekonomii, finansów i gospodarki, zliczają się: dziennikarz gospodarczy Mariusz Zielke, wieloletni pracownik „Pulsu Biznesu”, laureat nagrody Grand Press w kategorii "dziennikarstwo śledcze" za teksty o giełdowych zmowach; znany inwestor Rafał Zaorski, który będzie komentował bieżące wydarzenia na rynkach oraz poruszał tematykę piramid i oszustw finansowych; oraz Robert Gwiazdowski, ekonomista, prawnik, komentator gospodarczy i wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Kanał Zero to nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski to niezwykle popularny obecnie dziennikarz i twórca internetowy, który wywodzi się z mediów sportowych. Jest właścicielem m.in. Grupy Weszło, posiada własny klub sportowy KTS Weszło, a jeszcze do niedawna był współwłaścicielem Kanału Sportowego.

Ten ostatni projekt, po tym jak opuścił go Stanowski, zaczął mocno pikować w dół pod względem liczby subskrybentów i – przede wszystkim – wyświetleń filmów. W tym wszystkim widać jak na dłoni, jak bardzo popularnym internetowym twórcą jest dziś Krzysztof Stanowski, bo nawet tak rozpoznawalni dziennikarze jak Mateusz Borek, Michał Pol i Tomasz Smokowski, czyli jego dawni współpracownicy z Kanału Sportowego, zaczęli popadać w biznesowe tarapaty tuż po jego odejściu.

