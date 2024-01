MrBeast wykorzystał radę Elona Muska. Zarobił 250 tys. dol. na jednym filmie

Amerykanin Jimmy Donaldson, występujący w internecie pod pseudonimem MrBeast, jest znany przede wszystkim jako najpopularniejszy twórca wideo w historii portalu YouTube. W tym momencie posiada tam ponad 236 mln subskrybcji, a każdy jego film notuje po kilkadziesiąt milionów wyświetleń, przekładając się na miliony dolarów zysku. Do tej pory nie było jeszcze na YT twórcy, który generowałby aż tak rekordowe liczby.

MrBeast najbardziej znany jest m.in. z tego, że swoje filmy realizuje z bardzo dużym rozmachem, w związku z czym rekordowe są nie tylko ich wyświetlenia i zarobki, ale również koszty produkcji. To właśnie z tego powodu Donaldson początkowo otwarcie deklarował, że nie zamierza publikować filmów na platformie należącej do Elona Muska, jednak ten postanowił zmienić jego zdanie i namówił go do przeprowadzenia małego testu związanego z potencjalną oglądalnością filmów na X.

Film MrBeasta z rekordowymi zarobkami na X

Idąc za bezpośrednią namową Elona Muska, najpopularniejszy youtuber na świecie zdecydował się jednak opublikować na platformie X jeden ze swoich starszych filmów. Wybrał taki, na którym prezentował swoje testy bardzo drogich modeli samochodów. Miał to być swego rodzaju test algorytmów platformy X i jej programu lojalnościowego, dzięki któremu zarejestrowani twórcy mają możliwość zarabiania na publikowanych tam filmach

Dzięki popularności MrBeasta i jego gigantycznym zasięgom w mediach społecznościowych, materiał rozszedł się viralowo i w bardzo szybkim tempie osiągnął wynik ponad 160 mln wyświetleń. To z kolei przełożyło się na rekordowy, w skali dotychczasowej historii platformy X, wynik finansowy na poziomie ponad 250 tys. dol. przychodu. Elon Musk niejako udowodnił w ten sposób przed całym światem, że publikowanie filmów na jego portalu może być nie mniej opłacalne, niż ma to miejsce na konkurencyjnym YouTube’ie od Google.

MrBeast rozdaje 250 tys. dol.

Po osiągnięciu rekordowego wyniku i zainkasowaniu kwoty w wysokości ok. 250 tys. dol., Jimmy Donaldson postanowił pójść za ciosem i ogłosił, że przekaże całą kwotę dziesięciu wylosowanym przez siebie osobom, które podadzą dalej jego wpis i zaobserwują jego konto. Wychodzi na to, że każda z tych osób otrzyma po 25 tys. dol. W ten sposób MrBeast zrobił świetną reklamę nie tylko samemu sobie, ale też należącej do Elona Muska platformie społecznościowej, na której z pewnością wielu internetowych twórców będzie chciało teraz spróbować swoich sił.

