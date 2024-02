Ważna nowość w aplikacji WhatsApp. Chroni przed oszustami i złodziejami

O tym, że w dzisiejszych czasach coraz większym zagrożeniem dla użytkowników internetu są wszelkiego rodzaju cyberprzestępcy; oszuści, złodzieje, naciągacze itp., świadczą nawet działania podejmowane przez twórców aplikacji codziennego użytku.

Na pozór niektóre z wprowadzanych zmian mogą wydawać się dość prozaiczne, ale jeśli spojrzymy na problem szerzej, to na dłuższą metę może okazać się, że nawet najdrobniejsze usprawnienia są w stanie uchronić tysiące osób przed kradzieżą danych osobowych, a nawet utratą środków zgromadzonych na koncie.

Zwiększone bezpieczeństwo na WhatsAppie

Koncern Meta, stojący za Facebookiem, Instagramem czy właśnie WhatsAppem, postanowił wprowadzić do tej ostatniej aplikacji funkcję szybkiego i wygodnego blokowania podejrzanych numerów. Chodzi o to, by wszelkie nieautoryzowane próby nawiązania kontaktu przez nieznanych nadawców mogły zostać odrzucone przez nas jednym ruchem już z poziomu zablokowanego ekranu smartfonu.

Do tej pory, by zablokować połączenie lub odrzucić wiadomość od ewidentnego oszusta, trzeba było wejść w daną konwersację i tym samym niepotrzebnie narazić się np. na otwarcie odnośnika kierującego do złośliwego oprogramowania. Teraz taki kontakt z potencjalnie niebezpiecznym nadawcą został ograniczony do minimum, bo WhatsApp informację o próbie nawiązania takiego podejrzanego połączenia wyświetli na pierwszym ekranie każdego smartfonu, czyli na ekranie blokady.

Dodatkowo, z tego samego miejsca możemy zgłosić teraz podejrzanego nadawcę do administracji WhatsAppa, by ta bliżej przyjrzała się jego profilowi, próbom nawiązywania kontaktów oraz rozsyłanym wiadomościom.

Nowa funkcja już wkrótce dla wszystkich

Najnowsza funkcja z zakresu bezpieczeństwa, mająca chronić użytkowników przed zakusami cyberprzestępców, będzie w kolejnych miesiącach stopniowo udostępniana wszystkim użytkownikom aplikacji na smartfonach z systemami operacyjnymi iOS i Android.

