Twórcy ChatGPT stworzyli nowe narzędzie. Sora generuje fotorealistyczne filmy na podstawie tekstu

Gdy pod koniec 2022 roku świat po raz pierwszy dowiedział się o istnieniu bota ChatGPT, w mediach zaczęto na poważnie poruszać temat sztucznej inteligencji. Pojawienie się narzędzia, które potrafi w mgnieniu oka samodzielnie wykonać wiele czynności, na które człowiek poświęciłby znacznie więcej czasu, podziałało na wyobraźnię.

Dziś nikt nie ma już chyba żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy właśnie świadkami cyfrowej rewolucji na miarę wynalezienia internetu (a być może nawet z czymś o jeszcze większej skali). Tymczasem OpenAI, czyli twórcy wspomnianego chatbota, nie zwalniają tempa i cały czas pracują nad nowymi narzędziami opartymi na algorytmach sztucznej inteligencji. Ich najnowszym wynalazkiem jest Sora.

Sora od OpenAI generuje wideo na podstawie tekstu

Jeszcze do niedawna jedną z najbardziej efektownych możliwości sztucznej inteligencji było generowanie obrazków i zdjęć, które wyglądają tak, jakby zostały stworzone przez grafika czy fotografa. Dziś okazuje się jednak, że w rozwoju sztucznej inteligencji jesteśmy już o kilka kroków dalej, ponieważ Sora od OpenAI na podobnej zasadzie potrafi tworzyć już ruchome obrazki, czyli po prostu filmy. I to realistyczne filmy, które potrafią wyglądać niczym nakręcone ludzką ręką.

Na podstawie zwykłego tekstu Sora generuje efektowne filmy o dowolnej zawartości i tematyce. Wystarczy wprowadzić odpowiedni prompt (polecenie), a reszta dzieje się sama. Póki co narzędzie generuje materiały wideo o długości maksymalnie jednej minuty, ale jego dalszy rozwój to wyłącznie kwestia czasu. Możliwości Sory zostały zaprezentowane na filmiku reklamowym – warto go obejrzeć, by zrozumieć, na czym to wszystko polega.

Jeśli po zobaczeniu powyższego materiału nie możecie się już doczekać, aż samodzielnie przetestujecie nowe narzędzie od OpenAI, to muszę was rozczarować: póki co Sora znajduje się jeszcze w fazie testów, przez co w tym momencie korzysta z niej jedynie specjalnie wyselekcjonowana grupa osób, składająca się głównie z ludzi z branży filmowej.

Na podstawie zebranych w ten sposób opinii narzędzie zostanie odpowiednio usprawnione i wzbogacone o nowe funkcje. OpenAI przyznaje, że Sora znajduje się jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, w związku z czym może mieć problem z odpowiednią interpretacją niektórych poleceń, ale oczywiście docelowo zostanie to poprawione.

