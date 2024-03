Netflix wkrótce podniesie ceny. Możliwa podwyżka nawet o kilkadziesiąt procent

Netflix i inne duże platformy streamingowe, których jest na rynku coraz więcej (Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max – to tylko niektóre z tych najpopularniejszych) cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród odbiorców. Widzowie w coraz większym stopniu rezygnują z tradycyjnej telewizji właśnie na rzecz nowoczesnych platform oferujących dostęp do bogatych katalogów filmów i seriali. A to, zdaniem analityków, może przyczyniać się do stopniowych wzrostów cen abonamentów za te usługi.

Cena Netflixa wzrośnie w 2024 roku

Jak wynika z informacji przekazanych przez analityków z UBS Securities, Netflix wkrótce podniesie ceny swoich abonamentów i nastąpi to jeszcze w 2024 roku. Firma chce przyspieszyć wzrost swoich przychodów oraz zysków, korzystając m.in. ze słabnącej pozycji telewizji linearnej, a także tego, że udało się jej ograniczyć dzielenie wspólnych kont przez wiele osób jednocześnie.

Zdaniem analityków, podniesienie cen abonamentów, wraz ze wzrostem przychodów z reklam i pozyskaniem dużej liczby nowych użytkowników, powinno zwiększyć przychody firmy w 2024 roku o 15 proc., podczas gdy w 2023 roku wzrost wyniósł 7 proc.

Ceny Netfliksa w USA już znacząco wzrosły

W październiku ubiegłego roku cena podstawowego abonamentu Netfliksa w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 9,99 dol. do 11,99 dol. miesięcznie. Amerykańscy użytkownicy platformy musieli zatem zmierzyć się z podwyżką cen o co najmniej 20 proc.

Teraz podobny los może spotkać wiele europejskich krajów, w tym również Polskę. Tym bardziej, że ostatnio ceny Netfliksa wzrosły również we Francji i Wielkiej Brytanii. Analitycy UBS Securities są zdania, że kolejne podwyżki są wyłącznie kwestią czasu i na pewno nastąpią jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Ciekawostka: pod koniec 2023 roku liczba rejestracji w serwisie Netflix gwałtownie wzrosła, po tym, jak platforma wprowadziła ograniczenia w dzieleniu się dostępem do wspólnych kont. W grudniu gigant streamingowy odnotował wzrost o 13,1 miliona subskrypcji w ciągu trzech miesięcy. To najlepszy wynik w jakimkolwiek kwartale od 2020 roku.

