„Playboy” romansuje ze sztuczną inteligencją. Na okładkę magazynu trafiła modelka stworzona przez AI

Nazywa się Samantha Everly, ma 23 lata, idealne ciało i dziesiątki tysięcy fanów, dzięki którym stała się już milionerką, bo ci chętnie wpłacają jej realne napiwki. W sumie na różnych portalach społecznościowych urocza blondynka jest obserwowana przez ponad 120 tys. osób.

Oczywiście fortuna cyfrowej modelki należy póki co do jej twórców, którzy wygenerowali ją w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, ale kto wie co stanie się z tymi pieniędzmi, gdy tego typu awatary zyskają świadomość i możliwość podejmowania decyzji. Coś, co dzisiaj brzmi jak science-fiction, może wydarzyć się szybciej niż możemy przypuszczać.

Modelka stworzona przez AI na okładce „Playboya”

Samantha Everly pojawiła się na okładce marcowego wydania magazynu „Playboy” w Meksyku. To pierwsza taka sytuacja, gdy w tym prestiżowym miejscu prawdziwą dziewczynę zastępuje modelka wygenerowana przez sztuczną inteligencję. To kolejny znak na to, że żyjemy w czasach, gdy osoby stworzone przez AI będą zyskiwały na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście zaburzonych relacji międzyludzkich i popularności randkowania online.

Co więcej, „Playboy Mexico” opublikował nawet wywiad z Samanthą, w którym modelka stworzona przez sztuczną inteligencję „powiedziała”, że pojawienie się na okładce magazynu jest dla niej wielkim zaszczytem. Dodała, że „gdyby mogła marzyć, byłoby to jej największym marzeniem”.

