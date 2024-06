Allegro wchodzi do kolejnych krajów. I stawia na recykling opakowań

Węgry, Słowenia i Chorwacja – nowe rynki dla Allegro

Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej i drugim najszybciej rosnącym w całej Europie. Grupa Allegro, z blisko 15 mln aktywnych kupujących w Polsce, już wcześniej z sukcesem uruchomiła platformę Allegro.sk na Słowacji oraz Allegro.cz w Czechach. Teraz planuje rozszerzyć swoją działalność na Węgry, Słowenię i Chorwację, widząc w tych krajach duży potencjał wzrostu.

Według ubiegłorocznego raportu CBRE „E-commerce in the post-pandemic era”, pandemia COVID-19 trwale zmieniła nawyki zakupowe Polaków, przyczyniając się do wzrostu e-commerce o 55 proc. Wzrost ten utrzymał się nawet po zniesieniu lockdownów. Polska odpowiada za ponad 46 proc. zakupów w całym regionie. Na drugim miejscu są Czechy z udziałem 17 proc., a na trzecim Rumunia z 9 proc.

Marta Mikliszańska, dyrektorka ds. publicznych i ESG w Grupie Allegro, podkreśla, że rynek e-commerce w Polsce nadal rośnie. Na koniec marca Allegro.pl miało 14,8 mln aktywnych kupujących, a ich liczba wzrastała ósmy kwartał z rzędu. Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) w I kwartale wzrosła o 10 proc. r/r, osiągając 13,6 mld zł. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego wzrosła o 5,8 proc. r/r, do 3,8 tys. zł rocznie.

– Rynek e-commerce w Polsce rośnie. Jesteśmy już po publikacji naszych kwartalnych wyników finansowych, które są nawet lepsze, niż przewidywaliśmy – powiedziała Marta, dyrektorka ds. publicznych i ESG w Grupie Allegro.

Zrównoważony rozwój rynku e-commerce

Grupa Allegro inwestuje nie tylko w ekspansję, ale także w zrównoważony rozwój i redukcję emisji CO2. Firma zamienia plastik na recyklingowane opakowania (ostatnio w obszernym artykule pisaliśmy o tym, dlaczego jest to bardzo ważne) i wypełniacze oraz promuje odbiór paczek z automatów paczkowych, co jest o 33 proc. mniej emisyjne niż tradycyjna dostawa kurierem. Badania Izby Gospodarki Elektronicznej pokazują, że 35 proc. polskich klientów e-commerce bierze pod uwagę aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem przy wyborze e-sklepu.

– Kwestie środowiskowe to jest coraz ważniejszy temat dla klientów. Z perspektywy e-commerce to są przede wszystkim dwie kwestie: transport i opakowania, a dla podmiotów takich jak Allegro również ograniczenie swoich własnych emisji, czyli dekarbonizacja swoich własnych operacji. Na tym się skupiamy. Przede wszystkim zamieniamy plastik na opakowania i wypełniacze, które pochodzą z recyklingu – nie tylko we własnych operacjach, oferujemy też bardzo dużą selekcję takich właśnie kartonów do wysyłki dla naszych sprzedających, z czego oni chętnie korzystają – mówi Mikliszańska.

Obiecujące prognozy

Według prognoz PwC, do 2027 roku wartość rynku e-commerce w Polsce ma wzrosnąć do 187 mld zł, a udział internetowego handlu w całości sprzedaży detalicznej ma wynieść 17 proc. Ponad połowa tego wzrostu będzie pochodzić z kategorii mody, elektroniki oraz zdrowia i urody. Analitycy przewidują również wzrost udziału takich graczy jak Allegro i Amazon, z 45 proc. do ponad 55 proc.

Grupa Allegro planuje dalszą ekspansję, przewidując inwestycje w wysokości 140–150 mln zł w Polsce i 25–35 mln zł za granicą w II kwartale br. Nowe rynki, takie jak Węgry, Słowenia i Chorwacja, umożliwią podwojenie bazy potencjalnych klientów. Firma planuje także dalsze doskonalenie procesów zakupowych w Polsce, jednocześnie rozwijając działalność międzynarodową.

