Chińskie sklepy online rosną w siłę. Europejskie firmy w opałach

Europejskie platformy e-commerce alarmują o rosnącej konkurencji ze strony chińskich sprzedawców, która stanowi 40 proc. transakcji online w UE i Wielkiej Brytanii. Firmy z Azji oskarżane są o naruszanie przepisów dotyczących ochrony danych, bezpieczeństwa produktów oraz nieuczciwe praktyki konkurencyjne.

Ignacy Niemczycki, wiceminister rozwoju i technologii, zaznacza: "Dostrzegamy problem i widzimy, że istniejące przepisy są wystarczające, natomiast problemem jest ich egzekwowanie. Pracujemy nad skutecznym wdrażaniem istniejących przepisów europejskich." Wskazuje to na potrzebę zwiększenia wysiłków w zakresie nadzoru i egzekucji, aby zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich graczy na rynku.

Chińskie sklepy korzystają z licznych subwencji rządowych, co pozwala im obniżać ceny produktów, stawiając europejskich sprzedawców w trudnej sytuacji. Witold Chomiczewski, radca prawny, wskazuje na problem: "Podmioty spoza UE, które nie stosują się do unijnych regulacji, tych kosztów nie ponoszą. To umożliwia im oferowanie swoich produktów taniej, przy zachowaniu wyższego poziomu marży." To zjawisko sprawia, że europejskie firmy nie są w stanie konkurować cenowo, co znacząco wpływa na ich działalność.

Marta Mikliszańska z Grupy Allegro apeluje do regulatorów: "Jako europejskie i polskie podmioty nie boimy się konkurencji, ale apelujemy o to, żeby regulatorzy zadbali o dobrą egzekucję przepisów, które powinny obowiązywać wszystkich graczy na rynku." Wskazuje to na potrzebę skuteczniejszego działania organów nadzoru, aby zapewnić równe szanse wszystkim przedsiębiorstwom.

Pomimo działań regulacyjnych UE, chińskie firmy wciąż mają przewagę konkurencyjną. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest egzekwowanie istniejących przepisów oraz wyposażenie organów nadzorczych w odpowiednie środki finansowe i organizacyjne. W ten sposób można będzie zniwelować przewagę, jaką mają chińscy eksporterzy, którzy korzystają z niższych kosztów produkcji oraz wsparcia ze strony swojego rządu.

Europejskie sklepy internetowe wciąż walczą o równe warunki konkurencji. Kluczowe jest, aby UE skoncentrowała się na skutecznym wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów, co umożliwi europejskim firmom lepsze funkcjonowanie na rynku i sprawiedliwą rywalizację z chińskimi przedsiębiorstwami.

