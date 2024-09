Aplikacja mObywatel z nową funkcją. Przyda się podczas kolizji drogowej

Aplikacja mObywatel, która zdobyła już 19 milionów pobrań, zyskała na popularności dzięki możliwościom takim jak zastrzeganie numeru PESEL czy składanie wniosku o bon energetyczny. W połowie sierpnia wprowadzono funkcję "Bezpiecznie w sieci", umożliwiającą szybkie zgłaszanie oszustw internetowych, co jest tylko początkiem dalszych rozbudów aplikacji. We wrześniu funkcjonalność ta zostanie poszerzona o bazę wiedzy zawierającą artykuły od ekspertów z CERT Polska.

mStłuczka już wkrótce

Jeszcze przed końcem roku planowane jest dodanie do aplikacji mObywatel nowych opcji, takich jak legitymacja krwiodawcy oraz funkcja "mStłuczka". Umożliwią one m.in. wymianę oświadczeń po kolizji drogowej oraz zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela bezpośrednio z aplikacji. Prace nad integracją dodatkowych dokumentów, jak karty seniora czy legitymacje nauczycielskie, również są w toku.

W przyszłości mObywatel ma umożliwiać zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego, rozwój usług Urzędu Skarbowego oraz integrację kolejnych dokumentów, takich jak legitymacja doktoranta czy poświadczenia dla farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Obecnie aplikacja umożliwia dostęp do różnych informacji, w tym o mandatach, punktach karnych czy jakości powietrza.

Zaufanie do aplikacji mObywatel odzwierciedlają statystyki: 19 milionów pobrań i ponad 7 milionów aktywnych użytkowników. Aplikacja cieszy się także wysokimi ocenami w sklepach Google Play i App Store, z notami powyżej 4,8 na 5. Od lipca 2023 roku dostępna jest jej nowa wersja, mObywatel 2.0, która wprowadza nowy dokument tożsamości – mDowód, równoważny z tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Jedną z najczęściej używanych funkcji w aplikacji jest zastrzeganie numeru PESEL, z którego codziennie korzysta około 40 tysięcy osób. Zastrzeżenie numeru PESEL skutecznie chroni przed próbami kradzieży tożsamości, co jest szczególnie istotne w kontekście zabezpieczeń finansowych. Do sierpnia tego roku z tej funkcji skorzystało 4,5 miliona osób.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni funkcjonowania wnioski o bon energetyczny złożyło 155 tysięcy osób, z czego 100 tysięcy przez aplikację mObywatel. Bon ten stanowi jednorazową dopłatę do rachunków za prąd na drugą połowę 2024 roku, z której mogą skorzystać osoby o niskich dochodach.

Od połowy sierpnia użytkownicy mObywatela mogą korzystać z funkcji zgłaszania incydentów internetowych, takich jak fałszywe strony internetowe czy podejrzane wiadomości. Zespół CERT Polska zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń i reagowaniem na zagrożenia cybernetyczne, a od września w aplikacji dostępna będzie baza wiedzy z artykułami ekspertów.

Polska osiągnęła znaczący postęp w dostarczaniu usług cyfrowych, uzyskując 69 punktów w najnowszym raporcie eGovernment Benchmark 2024. Aplikacja mObywatel została w nim wyróżniona jako przykład dobrej praktyki w kategorii przejrzystości usług publicznych.

