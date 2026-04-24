Użytkownicy zgłaszają problemy z działaniem Facebooka. „Pojawia się dziwny obrazek”

Jak wynika z doniesień serwisu downdetector.pl 24 kwietnia od wczesnych godzin porannych użytkownicy Facebooka w Polsce zgłaszali problemy z działaniem strony.

Kiedy pojawiły się problemy z Facebookiem?

Pierwsze trudności z korzystaniem z serwisu odnotowano na stronie downdetector.pl około godz. 5.40 w piątek. W kolejnych godzinach awaria zaczęła narastać. Najwięcej zgłoszeń użytkowników odnotowano o godz. 10.23.

Internauci mieli informować o problemach dotyczących m.in. wczytywania się strony lub nieprawidłowym działaniem tzw. aktualności. Według mapy ze strony downdetector.pl najwięcej zgłoszeń użytkowników napływało z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Gdańska, Poznania, Olsztyna, Bydgoszczy czy Szczecina.

Problemy z działaniem strony zgłaszali tego samego dnia użytkownicy z Holandii. Najwięcej alertów pojawiło się tam około godz. 8.50. „Facebook się nie wczytuje, pojawia się dziwny obrazek” – napisał jeden z holenderskich internautów, zgłaszając problem z serwisem w jego kraju.

Zaledwie trzy oraz dziewięć dni temu użytkownicy w Polsce również informowali o awarii serwisu. Wówczas miały się pojawiać problemy m.in. z dodawaniem nowych wpisów.

Jak działa Downdetector?

Według informacji opublikowanych na stronie downdetector.pl witryna zapewnia dane dotyczące stanu usług internetowych w czasie rzeczywistym.

„Miesięcznie przetwarzamy dziesiątki milionów zgłoszeń problemów i obsługujemy ponad 34 000 usług w 72 krajach” – poinformowano. „Downdetector gromadzi i przetwarza zgłoszenia użytkowników, aby móc określić, kiedy mogą one wskazywać na potencjalne problemy z usługą, pomagając zarówno firmom, jak i użytkownikom wykrywać potencjalne problemy” – dodano. Co istotne, Downdetector monitoruje też „inne źródła internetowe pod kątem problemów z usługami” .

