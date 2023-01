Ostatni krok przed lotem w kosmos. Starship Elona Muska przełamał kolejną granicę

Starship, czyli największa rakieta świata produkcji należącej do Elona Muska firmy SpaceX, przeszła właśnie najważniejszy i finalny test. Teraz może w końcu polecieć w kosmos.

Starship gotowy do lotu na orbitę

Na ten moment czekali wszyscy fani lotów kosmicznych. Prototyp rakiety Starship, który już z wyglądu bardzo przypomina to, jak pojazd ma wyglądać w wersji finalnej, właśnie przeszedł swój najważniejszy test. W bazie w Boca Chica w Teksasie przeprowadzono 23 stycznia próbę pełnego tankowania maszyny, czyli doprowadzenia jej do takiego stanu, w jakim miałaby się znaleźć tuż przed startem.

Był to pierwszy raz, gdy Starship połączony z Heavy Boosterem zostały zatankowane „pod korek”, czyli łączną ilością ponad 10 milionów funtów paliwa (ponad 4,5 mln kg)

Przygotowanie do startu Starshipa

Jak poinformowała firma SpaceX, przeprowadzony test był nie tylko ostatecznym sprawdzianem wytrzymałości strukturalnej rakiety i jej możliwości wytrzymywania naprężeń i nagłych zmian temperatury (paliwo jest na tyle zimne, że rakieta pokrywa się szronem), ale także jeszcze jednej ważnej rzeczy.

W Teksasie przeprowadzono także pełną procedurę przygotowania do startu, aż do samego momentu odpalenia silników. Sprawdzono także, jak zachowuje się rakieta w ostatnich minutach przed przeprowadzeniem misji orbitalnej. Przedstawiciele SpaceX przyznali bowiem, że poza ostatecznym startem, wszystko podczas testu przebiegało dokładnie tak, jak stanie się to w dniu startu w pierwszy lot orbitalny. Lotu, który zbliża się wielkimi krokami.

