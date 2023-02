Największa rakieta świata w końcu poleci w kosmos. Elon Musk potwierdził datę

Federalna Agencja Lotnictwa, która nadzoruje także testy rakiet kosmiczny startujących z terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodziła się na pierwszy lot orbitalny Starshipa od należącej do Elona Muska firmy SpaceX.

Starship w końcu poleci w kosmos

Na ten dzień czekają wszyscy fani lotów kosmicznych. Elon Musk potwierdził, że budowany przez kierowaną przez niego firmę SpaceX statek Starship w końcu poleci na orbitę.

„Jeśli pozostałe testy pójdą dobrze, to podejmiemy próbę startu Starshipa w przyszłym miesiącu” – napisał 4 lutego na Twitterze Elon Musk. Jest to potwierdzenie wstępnych informacji, które mówiły o tym, że Federalna Agencja Lotnictwa pozwoliła na przeprowadzenie pierwszego lotu orbitalnego w marcu.

23 stycznia odbył się ostatni kluczowy test przed lotem orbitalnym. W bazie w Boca Chica w Teksasie przeprowadzono próbę pełnego tankowania maszyny, czyli doprowadzenia jej do takiego stanu, w jakim miałaby się znaleźć tuż przed startem.

Był to pierwszy raz, gdy Starship połączony z Heavy Boosterem zostały zatankowane „pod korek”, czyli łączną ilością ponad 10 milionów funtów paliwa (ponad 4,5 mln kg)

Pierwszy lot orbitalny Starshipa

Jeśli faktycznie dojdzie do planowanego na marzec startu, będzie to pierwszy lot Starshipa poza atmosferę Ziemi. Wcześniejsze próby kończyły się na pułapie około 12 km i wykonywane były samym głównym pojazdem bez boostera. Bez niego lot na orbitę Ziemi jest niemożliwy, a do tej pory nie wykonano żadnego próbnego lotu tej części rakiety. Będzie to więc dziewiczy lot nie tylko całej rakiety, ale także jej największej części, czy boostera, który finalnie ma być „łapany” przez specjalną konstrukcję i używany ponownie.

