Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przeleci nad Częstochową. Oto kiedy wypatrywać ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zmierza nad Polskę, co jest nie lada gratką dla astronomów i hobbystów nad Wisłą. ISS wykonała już pierwsze loty nad naszym krajem, ale wróci na polskie niebo już 21 marca w nocy.

ISS nad Polską 2023 – kiedy oglądać Międzynarodową Stację Kosmiczną?

Orbita Międzynarodowej Stacji Kosmicznej weszła nad Polskę już parę dni temu, a o unikalnej możliwości obserwacji ISS informowano już w niedzielę 19 marca. Potem stacja dwukrotnie przeleciała nad nami w poniedziałkową noc 20 marca.

Serwis ISS Tracker podaje, że już we wtorek wieczorem 21 marca stacja ISS znów będzie widoczna. Do przelotu pozostało niecałe 9 godzin. Zacznie się on równo o 19:29 i potrwa do 19:34. Łączy czas na zauważenie instalacji NASA na niebie to więc nieco powyżej 4 minut (dane dla centralnej Polski). ISS przeleci m.in. prawie bezpośrednio nad Częstochową.

Słońce zajdzie dziś około 17:52, więc ciemne już niebo powinno nieco ułatwić wypatrywanie ISS. Strona wskazuje także, że warunki będą dość optymalne: z najlepszą jasnością rzędu -3,3 mag i maksymalną wysokością nad horyzontem ok. 70 stopni.

ISS nad Polską – najdłuższy przelot do obserwacji już 22 marca

To jednak nie koniec atrakcji. Już w środową noc 22 marca szykują się bowiem aż dwa przeloty ISS, w tym jeden z najdłuższych we właśnie rozpoczętym sezonie.

Pierwszy z nich rozpocznie się 22 marca o 18:42, a koniec widoczności szacowany jest na 18:48. Oznacza to przelot trwający aż 6 minut i 30 sekund, co określa się już jako stosunkowo długi czas na obserwację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jasność będzie jednak nieco mniejsza (-3.1 mag), a maksymalna wysokość ISS dojdzie do 57 stopni. Zachód słońca nastąpi natomiast ok. 17:58.

Drugi przelot ISS w środę 22 marca może okazać się najmniej widowiskowy z całej trójki. Widoczność stacji na niebie szacowana jest od 20:18 do 20:21. Łącznie czas na jej zaobserwowanie wyniesie więc jedynie ok. 2 minuty 43 sekundy.

Teleskopy trzeba będzie skierować w kierunku Niemiec, bo satelita najpewniej nie będzie już widoczny, gdy wleci nad polskie niebo. Dodatkowo jasność spadnie do mniej optymalnych warunków na poziomie -2,8 mag. Wysokość też nie będzie najwyższa z ostatnich przelotów, bo dojdzie do maksymalnego poziomu 59 stopni.

