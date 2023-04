Nokia odpali internet na Księżycu. Astronauci NASA Artemis będą mieli 4G

Fińska firma telekomunikacyjna Nokia (którą łatwo pomylić z HMD Global, produkującą telefony pod legendarną marką) planuje inicjację bezprzewodowej sieci 4G na Księżycu. Co więcej – ma się to stać jeszcze w 2023 roku. Łączność internetowa to przełomowy krok w programie Artemis, w ramach którego NASA planuje powrót astronautów na Księżyc, a następnie stworzenie na satelicie stałej bazy badawczej.

Bezprzewodowy internet 4G na Księżycu – wspólny projekt SpaceX NASA i Nokii

Realizacja śmiałego planu ma się rozpocząć już niedługo. W nadchodzących miesiącach w kosmos zostanie wysłana rakieta SpaceX, która wyniesie w próżnię lądownik Nova-C, wyposażony w stację bazową z potężną anteną. Druga antena znajdzie się zaś na zasilanym słonecznie łaziku księżycowym, który także stanowi część wysyłanego w kosmos systemu.

W efekcie łączność LTE zostanie ustanowiona między łazikiem udającym się na misje, a lądownikiem pozostającym na stałe w kraterze uderzeniowym Shackleton, znajdującym się na południowym biegunie Księżyca.

Astronauci będą zaś mogli wykorzystywać połączenie 4G do komunikacji między sobą, z kontrolą misji na Ziemi czy do wysyłania precyzyjniej telemetrii. A to nie wszystko, bo bezprzewodowy internet umożliwi również przesyłanie obrazu wideo w czasie rzeczywistym, a nawet zdalne kontrolowanie łazików bez wychodzenia z lądowników.

– Jeśli sprzęt będzie gotowy i odpowiednio sprawdzony, a wszystko na to wskazuje, Nokia ma dużą szansę na start jeszcze w 2023 roku – komentuje Anshel Sag z firmy analitycznej sektora technologii Moor Insights & Strategy.

Program Artemis – NASA wraca na Księżyc

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, misja Artemis I z grudnia ubiegłego roku to dopiero początek ambitnego programu NASA. Amerykańska agencja chce, by po ponad 50 latach przerwy astronauci z USA wrócili na powierzchnię Księżyca.

Pierwsza misja miała za zadanie sprawdzenie technologii i wykonanie poprawek. NASA zaczyna więc od lotów na orbitę Srebrnego Globu. Bez obecności kosmonautów (Artemis I), potem z obecnością ludzi (Artemis II). Wreszcie dojedzie do lądowania z ludźmi w ramach Artemis III. Jak pamiętamy, dopiero misja Apollo 11 wylądowała na Księżycu. Pierwsze lądowanie to jednak tylko część ambitnych celów USA.

Plany NASA mają na celu utworzenie bazy orbitalnej Gateway, podobnej do ISS latającej na orbicie Ziemi. Dzięki tej infrastrukturze astronauci najpierw znajdą się na odpowiedniku ISS, a dopiero z bazy na orbicie odbywać będą podróże na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi.

