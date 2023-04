O co chodzi z Artemis II? NASA wystrzeli astronautów w kierunku Księżyca

NASA przygotowuje się do kolejnego lotu na Księżyc w ramach Artemis II. To pierwsza misja załogowa, w której śmiałkowie z USA przetestują nową kapsułę Orion. Warto więc przypomnieć sobie, o co chodzi z ambitnym planem powrotu Amerykanów na Srebrny Glob.

Misja NASA Artemis 2 – co to?

Jak pisze NASA, celem Artemis II jest powtórzenie przelotu wokół Księżyca, jaki odbył się w misji Artemis I pod koniec 2022 roku. Choć start rakiety Space Launch System i tor lotu kapsuły Orion mają być bardzo podobne, to zmieni się kluczowy aspekt – na pokładzie obecnych będzie czterech amerykańskich astronautów. Ich nazwiska mamy poznać jeszcze 3 kwietnia.

Mimo że misja Artemis I odbyła się wręcz wzorowo, stawka była dotychczas dużo mniejsza. Na pokładzie znajdowały się bowiem jedynie fantomy imitujące ludzi, wyposażone w czujniki warunków wewnątrz kapsuły.

Tym razem celem NASA jest jednak „próba generalna” w postaci sprawdzenia nowych systemów kosmicznych z udziałem ludzi. To ostateczny test przed ogromnym krokiem dla agencji – powtórnym lądowaniem na Księżycu.

– Misja [Artemis II] dostarczy nam niezbitych dowodów na prawidłowe działanie krytycznych systemów podtrzymywania życia obecnych w kapsule Orion. Pokaże, że jesteśmy gotowi na zapewnienie dobrych warunków dla astronautów podczas długich misji, jakie ich czekają. To bardzo ważny krok na drodze do misji Artemis III – komentuje Mike Sarafin, menedżer programi Artemis w NASA.

Na czym polega i ile potrwa misja NASA Artemis 2?

Podczas lotu Artemis II ludzie będą przemierzali przestrzeń kosmiczną przez około 10 dni. Sama misja jest dość skomplikowana i ma 15 głównych punktów – od startu do bezpiecznego wodowania w oceanie.

Cała trasa lotu przypomina nieco kształt ósemki. Po starcie Orion wykona dwa obloty wokół Ziemi, który ma zająć około jeden dzień. Następnie pojazd wejdzie w trajektorię księżycową – to manewr zwany TLI, od Trans-Lunar Injection.

Sama podróż w kierunku Księżyca po opuszczenia orbity Ziemi ma zająć następne 4 dni. Potem odbędzie się oblot Srebrnego Globu, gdzie kapsuła Orion znajdzie się dość daleko od satelity – aż 10 427 km nad jego powierzchnią.

Kolejno astronautów NASA czeka skorygowanie kursu tak, by wyjść z orbity Księżyca w kierunku Ziemi – to manewr nazywany TEI, od Trans-Earth Injection. Podróż powrotna zajmie kolejne 4 dni. Ostatnie trzy kroki to sprowadzenie kapsuły na powierzchnię Ziemi.

Kiedy odbędzie się Misja Artemis 2?

Początkowo NASA mówiło o starcie misji Artemis II w połowie 2023 roku. Z czasem jednak harmonogram misji nieco się opóźnił. Obecnie mówi się o wystrzeleniu Space Launch System w listopadzie 2023 roku. Start odbędzie się standardowo, z NASA Kennedy Space Center na Florydzie.

Trzeba pamiętać, że w przypadku lotów na Księżyc optymalne warunki występują jedynie okresowo, a rezygnacja z jednej daty oznaczać może nawet parę tygodni opóźnienia. Misja Artemis I także była parokrotnie opóźniania, gdyż NASA wydaje się celować w idealne wręcz warunki.

Program Artemis – co planuje NASA?

Jak podkreśla NASA, oblot Księżyca w ramach Artemis II to dopiero pierwsza faza planowanego nawet na dekady programu Artemis.

Już w misji Artemis III astronauci mają wylądować na powierzchni Księżyca. Amerykanie przypominają, że będzie to powrót ludzi na Księżyc po 50 latach nieobecności. Jednocześnie będzie to pierwszy raz w historii, gdy stopę na Srebrnym Globie postawi kobieta oraz osoba rasy innej niż biała.

Plany NASA są jednak dużo bardziej ambitne. Celem jest między innymi utworzenie bazy orbitalnej Gateway, podobnej do ISS latającej na orbicie Ziemi. Dzięki tej infrastrukturze astronauci najpierw znajdą się na odpowiedniku ISS, a dopiero z bazy na orbicie odbywać będą podróże na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi.

