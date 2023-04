Znamy nazwiska śmiałków, którzy polecą na Księżyc. Szczegóły NASA Artemis II

Podczas poniedziałkowej ceremonii NASA ogłosiła, którzy astronauci polecą w misji Artemis II na Księżyc. Trzech Amerykanów i jeden Kanadyjczyk będą pierwszymi ludźmi testującymi nowy system rakietowy Space Launch System oraz załogową kapsułę kosmiczną Orion.

NASA Artemis II – poznaliśmy nazwiska astronautów lecących na Księżyc

Christina Cooke, Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman– to czwórka śmiałków, którzy udadzą się w dziesięciodniową podróż wokół Księżyca jeszcze w 2023 roku. Wybór właśnie tych osób poprzedziły miesiące rozmów za zamkniętymi drzwiami, lecz w końcu NASA ogłosiła światu swój ostateczny wybór.

Warto przypomnieć, że misja Artemis II jest dość przełomowa, bo to pierwszy lot załogowy z wykorzystaniem rakiety SLS i kapsuły Orion. W dziewiczej misji programu kosmicznego NASA wykonała lot wokół Księżyca, lecz na pokładzie nie było żywej duszy. Tym razem Amerykanie są jeszcze bardziej pewni sukcesu i gotowi na wysłanie na oblot ludzi.

Artemis II uda się na orbitę Księżyca, wykona przelot wokół Srebrnego Globu, a następnie wróci na Ziemię. Sam lot w jedną stronę zajmie ok. 4-5 dni, więc załoga musi być odpowiednio wyposażona. W czasie misji specjaliści będą wykonywać szereg testów, z czego najważniejsze jest oczywiście utrzymanie parametrów systemów podtrzymywania życia.

Według planu NASA wylot Artemis II ma się odbyć w listopadzie 2023 roku.

NASA Artemis – co planują Amerykanie?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, misja Artemis I z grudnia ubiegłego roku to dopiero początek ambitnego programu NASA. Amerykańska agencja chce, by po ponad 50 latach przerwy astronauci z USA wrócili na powierzchnię Księżyca.

Pierwsza misja miała za zadanie sprawdzenie nowych technologii i wykonanie poprawek. NASA zaczyna więc od lotów na orbitę Srebrnego Globu. Bez obecności kosmonautów (Artemis I), potem z obecnością ludzi (Artemis II). Wreszcie dojedzie do lądowania z ludźmi w ramach Artemis III. Jak pamiętamy, dopiero misja Apollo 11 wylądowała na Księżycu. Pierwsze lądowanie to jednak tylko część ambitnych celów USA.

Plany NASA mają na celu utworzenie bazy orbitalnej Gateway, podobnej do ISS latającej na orbicie Ziemi. Dzięki tej infrastrukturze astronauci najpierw znajdą się na odpowiedniku ISS, a dopiero z bazy na orbicie odbywać będą podróże na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi.

