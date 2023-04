Helikopter NASA na Marsie pobił dwa rekordy. Ingenuity idzie jak burza

Osławiony helikopter kosmiczny NASA Ingenuity pobił kolejne rekordy na Marsie. W jednym z ostatnich lotów maszynie udało się podkręcić parametry przelotu i ustanowić nowe „życiówki”.

Helikopter NASA Ingenuity na Marsie – kolejne rekordy pobite

W ostatnim locie numer 49 Ingenuity pobił dwa wcześniej ustanowione rekordy. Po pierwsze, maszyna wzbiła się na wysokość 16 metrów, co wykracza ponad 14-metrowe maksimum ustanowione jeszcze w grudniu 2022 roku.

Po drugie, marsjański helikopter osiągnął prędkość 6,5 metrów na sekundę, czyli około 23,4 kilometrów na godzinę. Wcześniejszy najlepszy wynik wynosił 6 m/s, czyli równo 21,6 km/h.

Podczas misji 49 urządzenie przeleciało też 282 metrów w poziomie, co jest jednak daleko od rekordu na poziomie 704 metrów z kwietnia zeszłego roku. Ostatni przelot trwał równo 142.7 sekundy, co jest dość długim czasem, ale nie najdłuższym.

Kończąc 49. lot helikopter pokonał łącznie 11 224 metry i latał 5 204 sekundy, czyli nieco ponad 86,7 minut.

50. lot NASA Ingenuity

W chwili pisania tych słów Ingenuity przygotowuje się do okrągłej pięćdziesiątej misji na Marsie. Nasa zgłaszała gotowość maszyny już 5 kwietnia. Planowo agencja chce, by helikopter pokonał 306,4 metra z prędkością 4,6 metra na sekundę, w około 138,5 sekundy.

Maszyna ma lecieć przeważająco na wysokości 12 metrów, ale na koniec spróbuje wspiąć się aż do 18 metrów, by znów pobić rekord. Celem 50 misji jest zmiana pozycji Ingenuity w przygotowaniu do dalszych działań.

