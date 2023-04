Druga próba startu Starshipa. Najpotężniejsza rakieta świata gotowa

Wszystkie systemy gotowe do startu – napisał niespodziewanie na Twitterze Elon Musk. Chodzi o pierwszy orbitalny lot prototypu rakiety Starship. Pierwsza próba, którą SpaceX przeprowadził 17 kwietnia, została przerwana na chwilę przed odpaleniem silników.

Starship wystartuje 20 kwietnia? To marzenie Elona Muska

SpaceX przez ostatnie kilka dni przeprowadzał szczegółową inspekcję Starshipa. Pojazd został odłączony od boostera Superheavy i dokładnie przebadany pod kątem potencjalnych problemów.

Wstępnie mówiło się, że kolejna próba startu może się odbyć w piątek 21 kwietnia. Elon Musk zaskoczył jednak informacją o tym, że druga próba zostanie przeprowadzona 20 kwietnia. Okno startowe zaakceptowane przez Federalną Agencję Lotnictwa rozpoczyna się o 15:28 czasu polskiego.

Dla Elona Muska data 20 kwietnia to wymarzony moment. Znany ze swojego zamiłowania do memów miliarder już wielokrotnie planował duże wydarzenia na tę datę. W amerykańskim zapisie dat tworzy ona bowiem 4/20, co w internecie kojarzone jest z zażywaniem jeden z substancji odurzających.

Pierwsza próba startu odwołana

17 kwietnia SpaceX przeprowadził próbę pierwszego orbitalnego lotu prototypu swojego najnowszego pojazdu. Była to pierwsza próba startu Starshipa posadowionego na boosterze Superheavy. Do tej pory wszystkie próby lotów na około 10 km prowadzone były wyłącznie przy użyciu samego Starshipa, który właściwie jest drugim „etapem” całej rakiety. Lot na orbitę nie jest jednak możliwy bez wykorzystania Superheavy.

SpaceX od początku zakładał, że nie będzie próbował wylądować żadnym z etapów rakiety. Zarówno Starship, jak i booster (który leciał po raz pierwszy), zostały zwodowane. Pierwszy test został jednak wstrzymany na kilka minut przed planowanym startem. Powodem był jeden z zaworów paliwa, którzy zamarzł podczas tankowania.

Starship najpotężniejszą rakietą świata

Pierwszy orbitalny lot Starshipa, a właściwie każdy kolejny etap testów najnowszej rakiety SpaceX ma bardzo duże znaczenie. Jest to bowiem nie tylko najpotężniejsza rakieta wyprodukowana przez człowieka, ale ma go także finalnie przetransportować na Marsa.

Zespół SpaceX przygotowywał się do próby pierwszego startu orbitalnego od ponad tygodnia. Przeprowadzano symulację misji, a także wszystkie procesy, które da się sprawdzić bez rozpoczynania właściwej procedury wymagającej ewakuacji całej okolicy. Następnie, po pierwszej nieudanej próbie SpaceX przeprowadził kolejną inspekcję rakiety.

Lot na Marsa i rozwój projektu Starlink

Poza górnolotnymi planami zmiany ludzi w gatunek międzyplanetarny, czyli podróży na Marsa, Elon Musk chce wykorzystać Starshipa do dużo bardziej „przyziemnych” celów. Ogromna powierzchnia ładunkowa nowej rakiety ma bowiem również służyć do transportu i umieszczania na orbicie Ziemi nowych, dużo większych satelitów systemów Starlink. Pozwoli to na rozwój programu „kosmicznego internetu”, a co za tym idzie, także zwiększenie przychodów z komercyjnej działalności SpaceX.

