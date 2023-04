Tajemnicza spirala światła na niebie. Wyjaśnienie zagadki okazało się proste

Todd Salat od długiego czasu zajmuje się nagrywaniem i fotografowaniem zorzy polarnej nad Alaską. Amerykanin niedawno zaobserwował jednak dość unikalne zjawisko, którego nie był w stanie wyjaśnić.

Oprócz standardowej zorzy nieboskłon ozdobiła bowiem zagadkowa spirala, miarowo przemieszczająca się w jednym kierunku. „Co to może być?” – spytał fotograf we wpisie na Facebooku.

Biała spirala zaobserwowana nad Alaską

Salat udokumentował nietypowe zjawisko w ostatni weekend, w okolicach miasta Delta Junction na Alasce. Jak mówi, pierwszy raz widział coś takiego. – To było jak piękne dzieło sztuki na niebie – wspomniał lokalnej gazecie.

Oczywiście komentatorzy szybko zaczęli snuć teorie dotyczące spirali. Nie jest to jednak ani UFO, ani zbliżające się do Ziemi niebezpieczeństwo z kosmosu. Choć spektakl na niebie po raz pierwszy odbył się nad Alaską, to zjawisko powtarzało się już wcześniej – w Nowej Zelandii czy nad Hawajami. Stoi za nim firma Elona Muska.

Spirala z Alaski to efekt misji SpaceX

Znawcy kosmosu dość szybko zidentyfikowali spiralę jako efekt misji SpaceX. Parę godzin przed uchwyceniem fotografii z kalifornijskiej Vandenberg Space Force Base wystrzelono bowiem misję Transporter-7.

Rakieta SpaceX Falcon 9 wyniosła w niej na orbitę satelity komunikacyjne. Pierwszy stopień rakiety został odłączony parę minut po starcie. Sam Falcon dotarł na orbitę, rozmieścił satelity, po czym zaczął wchodzić w atmosferę Ziemi.

Opadając rakieta obracała się w koło i jednocześnie pozbywała się pozostałego w zbiornikach paliwa. Obecna tam para wodna szybko uległa zamrożeniu, tworząc odbijające światło kryształki. W ten sposób na niebie widać było białą spiralę, która po pewnym czasie znikła.

Czytaj też:

Najpotężniejsza rakieta w historii nie wystartowała. SpaceX podał przyczynęCzytaj też:

Marsjański helikopter NASA znów bije rekord. Ingenuity odbył 50. lot