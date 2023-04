„Szkielet smoka” na Marsie. Łazik Curiosity z ciekawym odkryciem

NASA Curiosity wykonuje swoją marsjańską misję od sierpnia 2012 roku, ale dopiero niedawno zaraportował jedno z najbardziej zdumiewających zjawisk w całej swojej karierze. Chodzi o zdjęcie formacji skalnej szybko nazwanej przez internautów „szkieletem smoka”.

NASA Curiosity znalazł „szkielet smoka”

Na zdjęcie typu gigapan oznaczone MSL 3786 MR E zwróciła uwagę Nathalie Cabrol, znana ekspertka w dziedzinach astrobiologii i nauk planetarnych.

„Studiuję powierzchnię Marsa od 20 lat i to najdziwniejsza skała, jaką kiedykolwiek widziałam. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć zdjęcie w przybliżeniu. To poniżej to cześć gigapanu krateru Gale, który możecie zobaczyć tutaj” – wyjaśnia specjalistka.

Umieszczona w prawym górnym fragmencie panoramicznego krajobrazu formacja skalna od razu zyskała wśród internautów miano „szkieletu smoka”. Skała znaleziona przez łazik NASA przypomina bowiem ogon ogromnego gada, z regularnymi wypustkami przypominającymi kolce.

Cabrol od razu została zapytana, czy mogą to być faktycznie kości pradawnego zwierzęcia. Astrobiolożka wyjaśniła jednak, że wypustki to najpewniej pozostałości po formacjach skalnych zwanych ripplemarkami bądź pręgami falistymi. Te zostały poddane długiemu procesowi erozji przez wiatr, co mogło wytworzyć charakterystyczny wygląd kolców.

50. lot helikoptera NASA Ingenuity – maszyna pobiła rekord

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, niedawno helikopter NASA Ingenuity odbył swój 50. lot na Marsie i pobił kolejny rekord.

Ostatnia misja maszyny wiązała się z przelotem ponad 322 metrów w około 146 sekund, co daje nam prędkość 4,6 m/s. Pod koniec przelotu śmigłowiec pobił też rekord wysokości, wspinając się na 18 metrów. Pokonał tym samym wynik z 49. lotu, gdy osiągnął 16 metrów nad powierzchnią Czerwonej Planety.

Gdy Ingenuity rozpoczynał swoją misję ponad dwa lata temu, specjaliści NASA liczyli na wykonanie zaledwie pięć lotów. Klimat Marsa jest bardzo nieprzystępny, atmosfera planety niezwykle rzadka, a powierzchnię wypełnia morze czerwonego pyłu, który gromadzi się na ogniwach słonecznych urządzeń.

