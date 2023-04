Piękna katastrofa. Starship widowiskowo eksplodował

Starship od SpaceX dostarczył oczekiwanych emocji. Najpotężniejsza rakieta świata po raz pierwszy wzbiła się w powietrze, a następnie widowiskowo eksplodowała na wysokości około 30 kilometrów nad ziemią.

Przyczyną wybuchu były niekontrolowane obroty, które nastąpiły z powody braku rozłączenia się pierwszego i drugiego etapu rakiety. Wcześniej można było zauważyć, że 5 z 31 silników Raptor w boosterze Superheavy.

Utracenie kontroli nad pojazdem najprawdopodobniej spowodowało, że zespół SpaceX uruchomił tak zwany Flight Termintation System (System Przerwania Lotu), czyli mówiąc najprościej, ładunki wybuchowe umieszczone na rakiecie, których celem jest wysadzenie jej, gdy pojazd zacznie stwarzać zagrożenie.

Pierwsza próba startu odwołana

17 kwietnia SpaceX przeprowadził próbę pierwszego orbitalnego lotu prototypu swojego najnowszego pojazdu. Była to pierwsza próba startu Starshipa posadowionego na boosterze Superheavy. Do tej pory wszystkie próby lotów na około 10 km prowadzone były wyłącznie przy użyciu samego Starshipa, który właściwie jest drugim „etapem” całej rakiety. Lot na orbitę nie jest jednak możliwy bez wykorzystania Superheavy.

SpaceX od początku zakładał, że nie będzie próbował wylądować żadnym z etapów rakiety. Zarówno Starship, jak i booster (który leciał po raz pierwszy), zostały zwodowane. Pierwszy test został jednak wstrzymany na kilka minut przed planowanym startem. Powodem był jeden z zaworów paliwa, którzy zamarzł podczas tankowania.

Starship najpotężniejszą rakietą świata

Pierwszy orbitalny lot Starshipa, a właściwie każdy kolejny etap testów najnowszej rakiety SpaceX ma bardzo duże znaczenie. Jest to bowiem nie tylko najpotężniejsza rakieta wyprodukowana przez człowieka, ale ma go także finalnie przetransportować na Marsa.

Zespół SpaceX przygotowywał się do próby pierwszego startu orbitalnego od ponad tygodnia. Przeprowadzano symulację misji, a także wszystkie procesy, które da się sprawdzić bez rozpoczynania właściwej procedury wymagającej ewakuacji całej okolicy. Następnie, po pierwszej nieudanej próbie SpaceX przeprowadził kolejną inspekcję rakiety.

Lot na Marsa i rozwój projektu Starlink

Poza górnolotnymi planami zmiany ludzi w gatunek międzyplanetarny, czyli podróży na Marsa, Elon Musk chce wykorzystać Starshipa do dużo bardziej „przyziemnych” celów. Ogromna powierzchnia ładunkowa nowej rakiety ma bowiem również służyć do transportu i umieszczania na orbicie Ziemi nowych, dużo większych satelitów systemów Starlink. Pozwoli to na rozwój programu „kosmicznego internetu”, a co za tym idzie, także zwiększenie przychodów z komercyjnej działalności SpaceX.