Smutny koniec przyjaźni na Marsie. Łazik NASA stracił swojego „pupila”

Przez 427 sole (odpowiednik ziemskiej doby na Marsie) amerykański łazik NASA Perseverance woził ze sobą niewielkiego pasażera. Obserwatorzy i naukowcy pewnego dnia zauważyli kamyk, który uporczywie utrzymywał się w kole maszyny. Szybko został nazwany Skalnym Przyjacielem (ang. Rock Friend) i został swego rodzaju „pupilem” kosmicznego łazika.

Łazik NASA Perseverance stracił Rock Frienda – sławny kamień wypadł z koła

Piękna przyjaźń kamienia i maszyny niedawno dobiegła jednak końca. Poinformował o tym geolog kosmiczny dr Gwénaël Caravaca, który na co dzień pracuje z systemem kamer Perseverance.

„Żegnaj, Skalny Przyjacielu. W ostatnim nagraniu z kamery antywypadkowej zauważyliśmy, że straciliśmy naszego kamiennego pupila z lewego przedniego koła NASA Perseverance. Spędził z nami 427 soli (to ponad rok na Ziemi!) i przebył około 10 kilometrów, począwszy od sol 341. Żegnaj raz jeszcze, Skalny Przyjacielu – będzie nam cię brakować” – napisał Caravaca.

Pod wpisem eksperta szybko pojawiły się komentarze internautów. Jedni wskazują, że skała mogła przejechać „na gapę” nawet 15 kilometrów. Inni wskazują, że Perseverance trzymał swojego przyjaciela w kole, bo łazik nie ma przecież kieszeni. Jeszcze kolejni po prostu opłakują utratę kamienia, który stał się maskotką maszyny.

Jak kamień wpadł do koła łazika NASA Perseverance?

Sławny kamień po raz pierwszy został zauważony na początku lutego 2022 roku. Co ciekawe, nie do końca wiadomo, jak kamień znalazł się w kole łazika. Jedyny trop to fakt, że odłamki tego typu mogą wpaść w obręb koła zwłaszcza wtedy, gdy łazik wspina się na wzniesienia bądź zjeżdża w dół w czasie swojej misji.

Czemu Rock Friend tak długo utrzymał się na pokładzie Perseverance? Łazik nie jest demonem prędkości i często wolnym tempem pokonuje duże połacie w miarę równego terenu. Można więc sądzić, że stosunkowo płaski spód kamienia po prostu dopasował się do koła w wyniku przypadku.

NASA już na początku określiła, że Skalny Przyjaciel nie miał żadnego wpływu na koło i nie powodował uszkodzeń. Naukowcy nie mieli więc powodu, by wykonać manewr usunięcia skały.

