Międzynarodowa Stacja Komiczna to wielkie osiągniecie ludzkości, ale dwudziestoletnia baza zbliża się do końca swojego życia. Kiedy ostatni astronauci opuszczą legendarną instalację? NASA już ma na to plan.

Kiedy Międzynarodowa Stacja Komiczna zakończy swoją misję? Jedyna jak na razie orbitalna baza ludzkości działa, ale ma też już swoje lata. Nieuchronnie zbliżamy się więc do daty całkowitego opuszczenia i zezłomowania ISS. Co ciekawe, przez ostatnie miesiące ważyły się losy całej instalacji, bo z kooperacji na orbicie chciał wycofać się jeden z kluczowych krajów. Rosja zmienia zdanie – kosmonauci na ISS do końca Pewien niepokój dotyczący przyszłości stacji rozpoczął się po deklaracji szefa Roskosmosu Jurija Borisowa. Ten jeszcze w zeszłym roku ogłosił, że Rosja przestanie wysyłać kosmonautów na ISS „po 2024 roku". Oznaczałoby to, że kraj wycofa się z programu znacznie wcześniej niż inni. Międzynarodowa Stacja Komiczna stałaby się przez to mniej „międzynarodowa", ale większym problemem mogłyby być rosyjskie rakiety. Te często wykorzystuje się do podróży do bazy na orbicie Ziemi. Potencjalnie ogromny problem został zażegnany dopiero niedawno. Amerykańska NASA ogłosiła bowiem, że po szeregu rozmów ze stroną rosyjską Roskosmos zobowiązał się wspomagać ISS i wysyłać tam swoich kosmonautów przynajmniej 4 lata dłużej, do 2028 roku. Kiedy stacja kosmiczna NASA ISS przestanie istnieć? Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada i kraje zrzeszone w Europejskiej Agencji Kosmicznej jednogłośnie zapowiedziały obecność swoich astronautów na ISS przynajmniej do 2030 roku. Rosja nadal wycofa się więc nieco wcześniej niż inni, ale do tego czasu agencje kosmiczne pewnie znajdą alternatywę dla Rosji, być może w postaci rakiet SpaceX. Jednocześnie, obecność ludzi na Międzynarodowej Stacji Komicznej nie może trwać w nieskończoność. Warto przypomnieć, że gigantyczny projekt kosmiczny rozpoczęto jeszcze w 1998 roku, a astronauci przebywają tam równo od 2000 roku. Dotychczas stacjonowało tam ponad 260 różnych osób. Niestety, ISS coraz bardziej się starzeje. Materiały, z których zrobiona jest stacja, mają swoją wytrzymałość, a koszty naprawy rosną z każdym rokiem. Dlatego NASA wraz z innymi krajami zadecydowała już o planie zezłomowania stacji. Ostatni astronauci stacjonować będą na ISS w 2030 roku. Według obecnego harmonogramu w styczniu 2031 roku trzydziestoletnia już wtedy stacja samodzielnie wykona manewr, który zepchnie gigantyczną konstrukcję w atmosferę Ziemi. Szczątki mają spaść w Punkcie Nemo – znanym cmentarzysku najróżniejszych wraków kosmicznych.

